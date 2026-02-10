Miguel Ángel Rodríguez es el último eliminado de MasterChef Celebrity y está contento con su paso por el reality de Telefe, dado el escaso conocimiento culinario que tiene. “Es mucho más de lo que esperaba”, le confiesa a LA NACION. Dice que hace un par de años lo convocaron para ser parte de Bake Off pero no se animó. Y cuando lo llamaron para esta edición del certamen culinario con famosos, pensó que valía la pena arriesgarse y ver de qué se trataba. “Es un programa de televisión y así lo tomé… Me dije ‘vamos a divertirnos un rato’. No sé cocinar y lo dije de entrada, pero te dan algunas clases antes y también podés tomar otras clases particulares que te ayudan”, detalla.

-¡Y te animaste!

-Sí, acepté y la verdad es que la pasé bárbaro. Aprendí un montón de cosas que no sabía. No es que me voy a dedicar a cocinar ahora, pero aprendí, y a esta altura eso está bueno. No pensé que iba a durar tanto (risas). El reality es atrapante, es distinto, es una competencia, entre comillas. Un gran entretenimiento en el que la pasé muy bien y estuve en ochenta programas de cien. ¿Quién iba a decirlo?

-¿Qué cosas aprendiste?

-Aprendí algunas recetas, algunos conceptos, pero sobre todo aprendí a condimentar. Por ejemplo, yo hacía los spaghettis hervidos en agua con un poco de aceite y sal, como todo el mundo, y después los mezclaba con la salsa. Ahora los preparo ahí cuatro minutos y después, los otros cuatro minutos van a la sartén en la que preparo la salsa y ahí jugás un poco. El sabor es otro. Hay que probar un poco y todo cambia un montón. Estoy maravillado… Nunca pensé que se podía hacer un arroz verde, por ejemplo. Y ahora puedo. Realmente se aprende y eso me gustó. Repito, no voy a dedicarme a la cocina, pero ahora despunto un poco el vicio de hacer algo rico.

Miguel Ángel Rodríguez: su relación con la cocina, los sabores de su infancia y qué aprendió en MasterChef Adrian Diaz Bernini

-¿Cocinás un poco más que antes en tu casa?

-No, no. Tampoco para tanto (risas). Alguna cosa sí hago. Y pruebo y seguramente me sale rico siguiendo la receta, y cocinando sin presión, sin las cámaras, sin la producción, sin las luces, sin el riesgo que se corre grabando el programa. Pero la verdad es que en casa no hago más que un par de huevos revueltos.

-Cuando eras chico, ¿te gustaba ver cocinar a tu mamá o a tu abuela?

-¡Claro! Pero miraba nada más. Éramos siete en casa: mamá, papá y cinco hermanos, y mi vieja cocinaba mucho. Muchas verduras, mucha cantidad. Y arriba vivía mi abuela materna con mi abuelo, calabreses ellos. Mi abuela cocinaba una maravilla, y todos los domingos íbamos a comer spaghettis con tuco… Y nunca más probé ese tuco de mi abuela. También hacía una pignolata deliciosa, una masa que estiraba y tenía dulce… Tengo ese sabor clavado en mi cuerpo. Cuando viajé a Calabria y tuve la oportunidad de cenar con una pareja joven de la familia, hicieron pignolata con un sabor muy parecido al que yo recuerdo. Veía el proceso en la cocina, pero no cocinaba de chico. Y de grande tampoco (risas). Me interesa el resultado y comerlo.

-Sos mejor comensal que cocinero…

-Nunca mejor definido. Pero puedo lavar los platos después. Me gusta y me quedan bien. Nada de lavaplatos. No, no me gusta la máquina; me gusta lavarlos uno a uno con agua caliente, varias veces y que queden bien. Cuando haya un reality de comensales seguro que me va bárbaro (risas).

-¿Cómo te llevaste con los jurados? Tuviste altibajos en tus preparaciones

-La verdad que muy bien. Fue un recorrido de pocas oportunidades, pero buenas. Hubo platos que me salieron muy bien y de hecho estuve tres veces en el balcón y gané una medalla en un momento. Eso es anecdótico por supuesto, porque la mayoría de las veces tuve dificultades en la preparación o en el emplatado o con las cantidades. Me llevé muy bien con los jurados; mi devolución era una parte que me divertía mucho. Es parte del show. Es un programa que está dando muchísimos buenos resultados, mucha audiencia. La gente en la calle me lo dice, y me cuenta que se divierte, me pregunta cosas y tienen sus preferidos. Era muy divertido ver cómo los jurados se prendían a los platos temáticos y eso daba pie a los pasos de comedia. La verdad es que la pasé muy bien y no me tomé nada personal. El formato es así y funciona, y cada uno tiene su personalidad y su rol. Yo entendí el juego perfectamente y nunca lo sufrí.

-¿Y hubo roces con los compañeros? En los pocos minutos de mercado se arman grandes líos y se acusan de robos de ingredientes también… ¿Cómo lo viviste?

-Sí, es estresante el mercado, y es estresante también cocinar en tan poco tiempo. Es difícil ubicar los productos a veces; por lo general están en el mismo lugar aunque algunos los cambian. Pocas veces pude estar tranquilo en ese momento porque siempre te olvidás algo. Si el plato a preparar era más sencillo en cantidad de ingredientes, entonces no tenías tantos problemas, pero a veces necesitabas treinta cosas. Todo eso lo hace divertidísimo, por un lado, y estresante por otro. El elenco estuvo muy bueno, muy coral, muy distinto, con edades diferentes, con actividades diversas, con distintas expresiones artísticas o deportivas. Con algunos nos conocíamos, con otros no. Fue interesante el desafío, y se armó un elenco fantástico, cada uno con su característica, y sus virtudes.

-¿Cómo sigue este año para vos?

-Se vienen muchas cosas hermosas. Estamos muy avanzados con los ensayos de Annie el musical. Estrenamos en marzo en el Teatro Broadway con Lizy Tagliani, Julieta Nahir Calvo y un elenco hermoso de treinta chicos; son tres elencos de chicos que van rotando. Estoy muy contento con esta producción artística de Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez, la misma de Tootsie y Rocky. En mayo voy a filmar una serie para Netflix, y en septiembre una película. Además, este año se estrena la segunda parte de Barra brava y otra serie de Disney que hice hace un par de años, La regla del boxeador. Estoy ansioso.