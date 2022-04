Tras meses de rumores, Miley Cyrus confirma con un apasionado beso su romance con Maxx Morando

Corría como un rumor desde finales del año pasado, pero ahora la relación entre Miley Cyrus y el músico Maxx Morando se ha confirmado después de que la pareja fuera fotografiada besándose en las calles de Hollywood. Para la cantante este es el primer romance que se le conoce después de su matrimonio con Liam Hemsworth y su breve historia con Cody Simpson .

Las imágenes fueron tomadas el pasado 14 de abril. En ellas, se puede ver a Cyrus, de 29 años, y a Morando, de 23, rodeándose con los brazos mientras se besan, y con una actitud cariñosa. En febrero pasado, una fuente aseguraba haber visto a la pareja disfrutar abiertamente de unas vacaciones en Cabo San Lucas, en México. “Miley y Maxx la pasaron muy bien juntos y caminaron por el resort tomados de la mano y besándose”, decía entonces dicha fuente.

Maxx visita a Miley en West Hollywood Backgrid/The Grosby Group

Cyrus y Morando dieron rienda suelta a los rumores por primera vez después de que asistieran juntos al desfile Love Parade de Gucci, celebrado el pasado 2 de noviembre en Los Ángeles. Él también acudió a la fiesta de fin de año de Miley Cyrus, que la cantante presentó junto a Pete Davidson.

El momento dulce que vive Cyrus junto a Morando coincide con otro menos alegre en la vida de la cantante. Sus padres, Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, se encuentran en pleno proceso de separación después de que él pidiera poner fin a 29 años de matrimonio. Una decisión que ya habían tomado en dos ocasiones, en 2010 y 2013, aunque dieron marcha atrás antes de que se hiciera efectiva. “Después de 30 años, cinco hijos increíbles y toda una vida de recuerdos, hemos decidido tomar caminos separados, no con tristeza, sino con amor en nuestros corazones. Crecimos juntos, criamos una familia de la que podemos estar tan orgullosos y ahora es el momento de crear nuestros propios caminos”, han afirmado ambos en un comunicado enviado a la revista People.

Ni Cyrus ni Morando hacen gala de su relación en redes sociales. Ella, con más de 160 millones de seguidores en Instagram, dedica casi la totalidad de su perfil a la promoción de su música. Mientras que él tiene una actividad muy reducida en la red social. Allí, además de difundir sus trabajos, comparte algunas de las ilustraciones que realiza.

Miley y Maxx ya no ocultan su amor Backgrid/The Grosby Group

Con un perfil musical mucho más discreto que Cyrus, Morando fue el baterista de la banda norteamericano The Regrettes, aunque en 2018 lo dejó para tocar en Liily The Band. Además, como ilustrador, ha colaborado puntualmente con diseñadores como Shane Kastl, junto con el que realizó un look, publicado en la revista Vogue, para la artista de Wrecking Ball.

Los músicos comenzaron a salir tiempo atrás pero recién ahora llega la confirmación oficial Backgrid/The Grosby Group

El matrimonio frustrado

Tras años turbulentos, Miley llegaba a la calma, su relación con el actor Liam Hemsworth gozaba de buena salud y tras el gran susto del incendio de su casa llegaba la formalización. En 2018, la cantante y el actor se casaron en secreto tras 10 años de relación.

Un año después, en 2019, trascendió la noticia de que los tórtolos se habían separado. “No es ningún secreto que andaba de fiesta en mi adolescencia y principios de los 20. No solo he fumado, sino que he abogado por la marihuana, he experimentado con drogas”, siguió. “Arruiné relaciones y engañé cuando era más joven. Perdí un contrato millonario con Walmart a los 17 por romper un bong (...) Me hamaqué desnuda sobre una bola de demolición. Hay más fotos mías desnuda que de cualquier otra mujer en la historia, posiblemente. Pero la verdad es que, una vez que Liam y yo nos reconciliamos, lo tomé en serio y me comprometí. No hay secretos que descubrir aquí. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a ustedes, pero la conclusión es que realmente he crecido”, expresó la cantante en un descargo que compartió en sus redes sociales.

“Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por engaños. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto: amo a Liam y siempre lo haré. Pero en este punto tuve que tomar una decisión saludable para mí misma, para dejar atrás una vida anterior. Estoy más saludable y feliz de lo que he estado en mucho tiempo. Pueden decir que soy una chica que hace twerking y fuma marihuana, pero no soy una mentirosa. Me enorgullece decir que simplemente estoy en un lugar diferente de donde estaba cuando era más joven”, sumó.

Sobre el matrimonio se expresó semanas atrás durante su concierto en Lollapalooza Brasil. Miley bendijo el matrimonio de dos fans en pleno escenario y reconoció que el suyo con Liam Hemsworth fue un desastre. “Es un honor para mí presentarles a Vinnie y a Victor, que creo que se pusieron de novios en uno de mis shows, hace casi 10 años”, sostuvo Miley.

Uno de los enamorados tomó el micrófono y precisó que su romance comenzó en el recital que dio Cyrus en 2015, en el Arena Anhembi de San Pablo. Y una semana después del concierto formalizaron la relación, según explicó. Acto seguido, se arrodilló y le propuso casamiento a su novio. “¿Te querés casar conmigo?”, le preguntó y se abrazaron antes de que su pareja pueda responderle. El público soltó una tremenda ovación y la propia Miley se mostró conmovida por el acto de amor: “¡Felicitaciones!”, gritó y confesó: “Espero que su matrimonio sea mejor que el mío, porque el mío fue un desastre”.

Ocho meses. Eso fue lo que duró el matrimonio de Miley Cyrus y el actor australiano Liam Hemsworth. “Liam y Miley acordaron separarse. Ambos decidieron que esto es lo mejor mientras se centran en ellos mismos y en sus carreras”, explicó un vocero de la artista a la revista People. Además, pidió respeto por la privacidad de ambos, y señaló que seguirían dedicados a su tarea como “padres de todos los animales que comparten”.

Cyrus y Hemsworth anunciaron su casamiento a mediados de enero de 2019, aunque la ceremonia se había celebrado días antes de la Nochebuena de 2018. La pareja tenía planeado contraer matrimonio en la casa que compartían en Malibú, pero los incendios forestales que azotaron a California durante ese año dejaron el inmueble devastado, por lo que la boda se trasladó al hogar de Cyrus en Franklin, Tennessee. En febrero, la cantante incluso cambió su nombre para ponerse el apellido de su marido, por lo que oficialmente pasó a llamarse Miley Hemsworth.