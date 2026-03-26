Eran las dos grandes estrellas de Disney en los 2000, mantuvieron un romance secreto y recién ahora se conocieron los detalles
En el marco del especial por el 20º aniversario de Hannah Montana, Miley Cyrus sorprendió al confirmar su relación con Dylan Sprouse
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El universo Disney de mediados de los 2000 parecía una gran familia, pero detrás de cámaras, los pasillos de los estudios eran el escenario de romances adolescentes que hoy, casi dos décadas después, todavía salen a la luz; y en esta oportunidad la protagonista es Miley Cyrus. En las últimas horas, la actriz reveló que en el pico de su fama con Hannah Montana tuvo un fugaz e inesperado noviazgo con uno de los gemelos más famosos de la pantalla: Dylan Sprouse.
En medio del estreno de Hannah Montana: Especial 20º aniversario (Disney+), el cual se basó en una entrevista de Cyrus con Alex Cooper, la artista se animó a responder ciertas dudas sobre el supuesto romance con uno de los intérpretes de Zack y Cody: Gemelos en acción. "Dylan era mi novio, era el más dulce. Era guapísimo. Quizás era un rumor, pero es verdad, está confirmado”, reveló sobre el vínculo que formaron alrededor 2006, cuando tenían 11 y 13 años.
Y continuó: “Su padre nos llevaba a comer sushi. Era un dos por uno, como si trajeran al hermano. Él fue uno de mis amores platónicos más significativos de aquella época”.
Sin embargo, como en toda buena trama de Disney Channel, el vínculo no estuvo exento de complicaciones y un tercero en discordia. Según explicó el propio Dylan hace un tiempo en una entrevista con Jimmy Kimmel, la relación terminó de forma muy abrupta.
“Nos conocimos en su set, salimos y luego Nick Jonas pasó caminando por al lado y se terminó”, bromeó el actor sobre el momento en que el menor de los Jonas Brothers capturó la atención de la cantante. Miley, por su parte, no ocultó en el especial que Nick fue su “gran amor” de aquellos años al revelar incluso que los Jonas Brothers se convirtieron en sus teloneros en la gira Best of Both Worlds precisamente porque ella no quería separarse de su entonces novio.
Pero si Dylan fue el “novio dulce” y platónico, Nick Jonas fue quien realmente marcó el corazón de la intérprete de “Flowers” en aquellos años. Durante el especial, Miley no escatimó en detalles sobre la intensidad de ese primer gran amor que mantuvo en vilo a todo Disney Channel.
“Nick y yo nos queríamos. Todavía nos queremos, pero estábamos enamorados”, dijo la artista. “Durante dos años, él fue prácticamente mi pareja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero era muy difícil ocultárselo a la gente. Discutíamos mucho, y la verdad es que no era nada divertido”, se sinceró.
La ruptura dejó a la ex chica Disney en un lugar muy oscuro. Cyrus contó que, tras separarse, lloró “desconsoladamente durante un mes seguido”. “Estaba tan triste”, recordó sobre aquel entonces. “Entré en una especie de bajón anímico. Y me teñí el pelo de negro. Cuando salíamos, Nick quería que me hiciera mechas, así que lo hice y me veía genial. Y luego, el día que rompimos, pensé: ‘Ahora quiero teñirme el pelo de negro; no quiero verme guapa, quiero verme dura’”, detalló.
Casi dos décadas después, cada uno encontró su camino. Dylan Sprouse disfruta de su matrimonio con la modelo Barbara Palvin, Nick Jonas formó una familia junto a la actriz Priyanka Chopra y Miley Cyrus vive un presente pleno y maduro junto a su pareja, el músico Maxx Morando.
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