Miley Cyrus, sobre su separación de Liam Hemsworth: "No tengo nada que esconder"

La cantante hizo un descargo en las redes sociales para dejar en claro que ella nunca le fue infiel a Liam Hemsworth Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 17:57

A través de sus redes sociales, Miley Cyrus decidió hacerle frente a las versiones que la señalaban como responsable de su ruptura con el actor Liam Hemsworth, apenas 8 meses después de haber contraído matrimonio. "No tengo nada que ocultar", aseguró en su defensa.

Fue Hemsworth quien confirmó la separación la semana pasada, y rápidamente las imágenes de la cantante de vacaciones con su amiga, Kaitlynn Carter, dieron lugar a todo tipo de rumores. Las cámaras, de hecho, la mostraron a Cyrus besándose con la bloguera durante un paseo en barco en Lago de Como, Italia, alimentando aún más la hipótesis de que ella había precipitado el fin de su relación con el joven galán.

Rápidamente, desde el entorno de la estrella pop deslizaron que fue ella quien decidió dar un paso al costado debido a que Hemsworth estaba eligiendo una vida de excesos de alcohol y drogas. Y, de acuerdo a las palabras elegidas por ella en su descargo, ese sería el motivo detrás del fin de su matrimonio.

"Puedo aceptar que la vida que he elegido significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis admiradores (a quienes amo) y con mi público, el 100 por ciento del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar", inició su descargo la intérprete de "Breaking Ball".

El actor y la cantante se separaron apenas 8 meses después de haber contraído matrimonio Crédito: Instagram

"No es ningún secreto que andaba de fiesta en mi adolescencia y principios de los 20. No solo he fumado, sino que he abogado por la marihuana, he experimentado con drogas", siguió. "Arruiné relaciones y engañé cuando era más joven. Perdí un contrato millonario con WalMart a los 17 por romper un bong. (...) Me hamaqué desnuda sobre una bola de demolición. Hay más fotos mías desnuda que de cualquier otra mujer en la historia, posiblemente. Pero la verdad es que, una vez que Liam y yo nos reconciliamos, lo tomé en serio y me comprometí. No hay secretos que descubrir aquí. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a ustedes, pero la conclusión es que realmente he crecido", reza el descargo.

"Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por engaños. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto: amo a Liam y siempre lo haré. Pero en este punto tuve que tomar una decisión saludable para mí misma, para dejar atrás una vida anterior. Estoy más saludable y feliz de lo que he estado en mucho tiempo. Puedes decir que soy una chica que hace twerking y fuma marihuana, pero no soy una mentirosa", continúa Cyrus.

Finalmente, la cantante señaló: "Me enorgullece decir que simplemente estoy en un lugar diferente de donde estaba cuando era más joven".