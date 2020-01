A través de un comunicado, la actriz dio su versión sobre el cierre de la marca de indumentaria que creó hace cuatro años junto a su colega, Celeste Cid

Luego de cuatro años, Cid Kohan, la marca de ropa creada por las actrices Celeste Cid y Paula Kohan cerró sus puertas. " Fue el fin de una etapa, no hay mucho más que agregar, es exacto que la marca cerró, eso es todo lo que puedo decir porque prefiero no seguir con el tema", expresó este jueves la protagonista de Separadas a LA NACION. Más tarde, Kohan decidió dar su versión de los hechos a través de un comunicado a la prensa.

"Desde hace seis meses estuvimos trabajando y proyectando en consenso en cómo poner fin a nuestro emprendimiento y cerrar esta etapa en forma ordenada. Fueron 5 años de intenso y placentero trabajo que llevamos adelante con muchos logros, pero en los últimos dos años, en un contexto donde el país y particularmente el rubro textil se vieron muy afectados, nuestra marca no quedó ajena a dicha situación", repasa la actriz en su escrito.

Luego, explica cuáles son los motivos que habrían desencadenado la decisión de dar por terminada la sociedad: "Esto provocó que tengamos miradas distintas sobre el futuro de la empresa, pero elijo no ahondar en detalles porque - como sucede en toda disolución societaria comercial - hay en vigencia un acuerdo firmado entre nosotras, que no voy a vulnerar, en el que intervino el abogado de la empresa e incumplir lo pactado a mí no me representa y el hacerlo no es más que una muestra de lo 'irreconciliable' de nuestras diferencias".

En otro tramo del comunicado, Kohan elogia al equipo que formó parte del proyecto al tiempo que da cuenta de "algunas negatividades" que tuvieron que enfrentar: "Cid Kohan estuvo compuesto por un equipo de trabajo precioso, que puso el hombro hasta último momento y positivismo pese algunas negatividades, y al que le voy a estar siempre agradecida. Me dio la posibilidad de conocer personas de todo el país que quiero, admiro y quedarán en mi corazón por el camino que transitamos juntos y el trabajo que hicimos a la par, logrando que la marca llegue a todas las provincias".

Por último, la actriz da cuenta de cuáles serán sus próximos pasos. "En este momento focalizo mi tiempo en mi carrera artística, en el trabajo de gestión y desarrollo comercial para diferentes personalidades del ambiente artístico con marcas de primera línea y disfrutar de compartir la vida con mis seres queridos".

En 2016, Cid reveló en una entrevista cómo había nacido la idea de crear una marca conjunta. "Siempre nos apasionó mucho la moda a las dos y teníamos la ilusión de tener nuestra propia marca. Un día, tomando un té verbalizamos nuestros respectivos sueños y al momento de pronunciarlo ya lo estábamos concretando", explicaba.

De acuerdo a lo que pudo confirmar LA NACION, la empresa dejó de funcionar en diciembre de 2019, si bien unas palabras en la cuenta oficial de Facebook de la marca, fechado el 18 de noviembre, ya adelantaba la conclusión de una etapa. "Abrir Caminos. Último capítulo. Gracias por estos 4 años juntas. Concluimos un ciclo de amor, alegrías, risas y juego, para abrir otro nuevo, diferente. Nuestra despedida de una hermosa aventura. Bienvenida preciosa a nuestros nuevos futuros", rezaba el posteo.

Para muchos, resultó llamativo que la última campaña de la firma -que solía tener a ambas actrices como protagonistas- las encontró posando por separado, en lo que ahora se revela como una muestra de que la relación entre ellas no estaba atravesando un buen momento.