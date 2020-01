Las actrices ya no son socias de su marca de ropa cid kohan, que cerró sus puertas en diciembre Fuente: Archivo

Tras cuatro años de trabajo, la marca de ropa cid kohan, de las amigas y colegas Celeste Cid y Paula Kohan, cerró sus puertas.

De acuerdo a lo que pudo confirmar LA NACION, la empresa dejó de funcionar en diciembre de 2019, si bien unas palabras en Facebook del 18 de noviembre de la cuenta oficial de la marca ya adelantaban la conclusión de una etapa. "Abrir Caminos. Último capítulo. Gracias por estos 4 años juntas. Concluimos un ciclo de amor, alegrías, risas y juego, para abrir otro nuevo, diferente. Nuestra despedida de una hermosa aventura. Bienvenida preciosa a nuestros nuevos futuros", rezaba el posteo, que contenía imágenes de las socias mostrando los diseños de su marca.

Sin embargo, hasta la fecha no se emitió ningún comunicado oficial, excepto el anuncio de una liquidación de stock. Ni Cid ni Kohan informaron sobre la disolución de la sociedad en sus redes, y la cuenta de Instagram de la empresa se puso en modo privado, por lo cual la noticia está signada por cierto hermetismo.

De todos modos, Cid habló con LA NACION sobre lo ocurrido. "Fue el fin de una etapa, no hay mucho más que agregar, es exacto que la marca cerró, eso es todo lo que puedo decir porque prefiero no seguir con el tema", concluyó Celeste. Según pudo averiguar este medio, hubo diferencias profesionales que hicieron imposible que la marca continúe, y esas diferencias se trasladaron al plano personal; asimismo, se están comunicando los equipos de abogados que las representan, aunque no trascendió qué condujo a las exsocias a pasar a una instancia legal.

LA NACION contactó a Kohan para conocer los motivos de la súbita "ruptura", pero hasta el momento la actriz y empresaria prefirió llamarse a silencio.

En 2016, cuando cid kohan daba sus primeros pasos, Kohan le mencionaba a este medio cuál había sido el germen de ese proyecto. "Siempre nos apasionó mucho la moda a las dos y teníamos la ilusión de tener nuestra propia marca. Un día, tomando un té verbalizamos nuestros respectivos sueños y al momento de pronunciarlo ya lo estábamos concretando", expresaba, y elogiaba a Cid como socia. "Me hace pensar varias veces antes de actuar, tiene mucha capacidad de orden y organización", apuntaba.

Por su parte, la actriz de Separadas, también en diálogo con este medio en 2015, revelaba que su sueño era tener una marca de ropa. "La idea es que la mujer que se acerque a nuestro universo creativo encuentre esas piezas que respondan a ese espíritu. De hecho armamos un showroom que no sólo hace foco en percheros, sino que incluye otras propuestas, como instalaciones artísticas, por ejemplo", señalaba Cid sobre su empresa, cuyas campañas muchas veces contaban con su presencia y la de Kohan como modelos.

Entre sus marcas registradas se encontraba el homenaje al imaginario del cineasta Wong Kar-wai, además de los vestidos de colores vibrantes que Celeste lució en varios eventos, y que incluso llegó a mostrar en la comedia de Polka, Las Estrellas.