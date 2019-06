El incómodo momento de Listorti en la mesa de Mirtha

El conductor se refirió al episodio vivido este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand Crédito: Daniel Jayo

10 de junio de 2019 • 20:30

"Yo no aplaudí", dejó en claro José María Listorti en el programa que conduce todas las tardes por Canal 9, Hay que ver. El actor y humorista se estaba refiriendo al aplauso que Mirtha Legrand propuso para Los Nocheros, "por el difícil momento por el que están pasando", según dijo en el ciclo que conduce por eltrece. Todos en la mesa del domingo se mostraron muy desconcertados, pero fue Listorti quien reaccionó: "Y extendamos el saludo también para la familia de la chica abusada, la verdadera víctima".

Recordemos que, hace unos días, Lautaro Teruel, hijo de Mario, fue denunciado por abuso sexual por parte de una chica salteña que en el momento de los hechos tenía 10 años. Mirtha se dio cuenta luego de lo que había comentado y se corrigió al aire: la conductora enseguida afirmó que el aplauso había estado de más. "Ella no quería aplaudir a un violador, como dicen las redes. Ella quería darle fuerza a Los Nocheros porque a raíz de lo que pasó suspendieron unos shows y una gira. Y decía: Qué culpa tienen los padres de los errores que se mandan los hijos. Obviamente se dio cuenta que se mandó una c... y pidió disculpas. Pero no hubo mala fe por parte de ella ni mucho menos", explicó el conductor.

José María Listorti agregó en Hay que ver: "Los Nocheros pueden no tocar nunca más, por el repudio, las manifestaciones en contra. Y entiendo que no son culpables de lo que hacen sus hijos. Pero si el pibe es culpable, adentro. La verdad es que me sorprendió mucho lo que dijo Mirtha. No entendí el aplauso. Pensé: qué estamos haciendo. Fue un momento raro y, la verdad, me sentí incómodo. Lo entendí, una persona de 92 años que venía de una operación. Podía tener una frase desafortunada como finalmente la tuvo. Pero lo admitió".