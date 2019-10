Mirtha Legrand, arrepentida: "Fue una pifia mía que no debí decir nunca"

Mirtha Legrand también contó que le gustaría contar con Mauricio Macri y Alberto Fernández en su programa

1 de octubre de 2019 • 17:06

Mirtha Legrand se arrepintió de haber contado que, en eltrece, le ofrecieron hacer un programa diario en el horario que actualmente tiene Mariana Fabbiani: las 14.30"Fue una pifiada mía que no debí decir nunca", le dijo al notero de Pamela a la tarde, el ciclo de América que conduce Pamela David. "No es mi último año en televisión, si a mí me encanta trabajar. En absoluto, ¿de dónde salió eso?", dijo la diva e insistió en que está todo bien con las autoridades del canal. "He tenido reuniones con Adrián Suar y Pablo Codevilla y todo bien con la gente de eltrece, mejor que nunca".

Mirtha parecía un poco cansada. "Fue un año difícil; lo peor fue la muerte de mi hermano José. Estoy muy triste, me cuesta mucho recuperarme. Pero debo decir que ha habido cosas buenas también". Y aseguró que es probable que invite a los dos candidatos más fuertes en las próximas elecciones: " Alberto Fernández y Mauricio Macri. "Todavía no sabemos pero me gustaría invitarlos. Pero ya no quiero hablar porque después me tergiversan todo y tengo enormes disgustos".

Según se sabe, en eltrece quieren que la Legrand haga todos los días sus clásicos almuerzos, entre las 14.30 y las 16, horario que actualmente ocupa El diario de Mariana, que finaliza a fin de año. Pero Mirtha está cansada; siente que ya no tiene edad para trabajar todos los días y que, si aceptara, ya no podría hace la vida social que disfruta tanto: ver a sus amigos, ir al teatro, a cenar. Entonces, nada quiere saber con tener un programa diario.

Tampoco haría temporada en Mar del Plata. Si bien ella ama esa ciudad y le encanta hacer sus almuerzos en verano, con vista al mar, sabe que esta vez no va a ser lo mismo después de la partida de su hermano. Mirtha y su hermana Goldie son muy unidas y hablan a diario; esta vez, preferiría quedarse cerca de ella.

Como todos los martes, hoy hay reunión de producción en la casa de la Legrand y será decisiva.