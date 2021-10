Mirtha Legrand continúa internada, a 12 días de su operación

Este martes, la publicación de un nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand tuvo como objetivo llevar tranquilidad a todos aquellos que están pendientes de la salud de la conductora y actriz. El 30 de septiembre, la reina de los almuerzos tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una obstrucción coronaria en el sanatorio Mater Dei, en donde continúa evolucionando favorablemente.

Un parte médico difundido en las últimas horas indicó que la conductora se encuentra “de muy buen estado de ánimo, en compañía de su familia y agradeciendo todas las muestras de cariño”. A pesar de que presenta “una evolución favorable al tratamiento”, Legrand continuará internada unos días más.

El último comunicado se había emitido el pasado 8 de octubre, y en caso de que la situación siga igual, el próximo recién se expedirá el jueves 14. Días atrás su nieto, Nacho Viale, también se encargó de llevar tranquilidad a la gente.

“Mi abuela está muy bien. Si Dios quiere, lunes o martes se va a la casa”, aseguró el productor durante su participación en el América Rockstar 2021, un evento que se da en Uruguay durante el transcurso de varios días llamado America Business Forum, donde se reúnen CEO’s, empresarios y líderes culturales, artísticos y económicos de la región, con el fin de poder planear el futuro del continente.

El parte médico emitido por el sanatorio Mater Dei en el día de hoy

“Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Me mandaron un listado de gente para entrar”, relató durante la breve entrevista que brindó. En ese sentido explicó que él les pidió a los responsables del centro de salud que no dejaran ingresar a nadie, ya que eran muchas personas y Mirtha necesitaba descansar. Sin embargo, la respuesta del sanatorio lo sorprendió: “Las está haciendo entrar tu abuela”.

“La llamé y le dije ‘abuela, escuchame…’ y ella me interrumpió y me respondió: ‘No, yo estoy aburrida’. Entonces me fijé la lista y eran la cosmetóloga, la peluquera y la maquilladora. ¡Ya era todo el canal! Ese es un buen síntoma”, manifestó entre risas.

La diva de 94 años comenzó a sufrir malestares el miércoles 29 de septiembre por la noche y, tras la revisión de su médico personal el jueves 30 por la mañana fue trasladada a la institución médica donde le realizaron distintos estudios. De esta manera le detectaron un problema coronario, por lo que Legrand debió ser sometida a una intervención en la que le colocaron dos stent.

Mientras Legrand permanece bajo cuidados médicos, Juana Viale continúa en la conducción de los ciclos La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand por la pantalla de eltrece. En la última emisión del programa, la actriz se refirió a la salud de su abuela. “Está evolucionado de una manera maravillosa. Quédense tranquilos: hay Mirtha Legrand para rato. Acomodamos un rato las arterias y listo: canilla libre. Fue un susto, pero no tan susto. Fue progresivo, la llevamos y se hizo los estudios correspondientes. Estuve con ella antes de la internación, divina”, manifestó.

“Estaba recién salida de la operación y me empezó a preguntar por la obra de teatro que yo había ido a ver el viernes. Es admirable su fortaleza, es curiosa”, destacó en una entrevista con Intrusos.