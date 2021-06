Mirtha Legrand lloró al ver algo en TV y Juana Viale contó qué la emocionó

En una nueva “mesaza”, Juana Viale, quien continúa reemplazando a su abuela Mirtha Legrand en sus dos ciclos, tuvo entre sus invitados a la cantante Karina “La Princesita” Tejeda, al actor Felipe Colombo, al escritor Eduardo Sacheri y a la cocinera Ximena Sáenz. A diferencia de La noche de Mirtha Legrand, en Almorzando… Viale le pone una impronta mucho más relajada al programa, donde se relatan diversas anécdotas.

En esta oportunidad, la nieta de Mirtha quiso compartir con la audiencia qué fue lo último que hizo llorar a su abuela. “Se emocionó mucho y me contó”, dijo la actriz dirigiendo su mirada a Karina, quien estaba escuchando atenta. Juana le expresó que Legrand se había conmovido hasta las lágrimas con la imitación que hizo la cantante de Isabel Pantoja en el certamen de talentos de ShowMatch 2021, “La Academia”, conducido por Marcelo Tinelli.

“Me ofrecieron ser jurado pero prefería ser participante en La Academia", contó Karina La Princesita @kari_prince en la #MesazaEnCasa pic.twitter.com/vHDcFHNmUG — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) June 6, 2021

“Mi abuela me contó que en el programa todos habían llorado y que ella también”, contó Juana ante una conmovida Tejeda, quien explicó lo mucho que significó para ella haber personificado a la cantante española en la ronda de imitaciones del reality, dado que se crió escuchándola y se emocionó aún más con la presencia de su madre en el estudio.

La Academia: con su imitación de Isabel Pantoja, Karina “la Princesita” hizo llorar a su mamá, y Mirtha Legrand se emocionó al verlo en su casa, de acuerdo a lo que contó su nieta Juana Viale Prensa LaFlia / Julio Ruiz

Al momento de imitarla, Karina le expresaba a Tinelli lo que implicaba ese desafío para ella. “Me crié escuchándola porque le gustaba mucho a mi mamá”, explicó antes de interpretar su versión de “Marinero de luces” que conmovió no solo a su madre sino también al conductor y a todo el jurado, y a Legrand que estaba mirando el programa de El Trece desde su casa.

“Karina es una artista del carajo, va creciendo año a año, se va perfeccionando. No tiene techo. Me gustó mucho, porque fue emotivo y distinto. Y hasta acá, es la única participante que logró la imitación perfecta”, dijo Ángel de Brito antes de ponerle un puntaje perfecto. Por su parte, Carolina “Pampita” Ardohain no pudo ocultar sus lágrimas. “A mí me pudo la emoción, fue una ola que me tomó por completo. El arte es para eso. Me encantó la interpretación. Me emocioné. Una de las noches en las que Karina más brilló en esta pista”, manifestó la modelo y conductora, quien logró que Karina vuelva a cantar el emblemático tema a capela.

“La quiero a Karina y la admiro mucho. Tiene una luz especial y una gran humildad, algo que no es corriente en este medio. Además, a todo le pone mucha garra. Cuando parece que vimos todo, viene con más. Esto fue hermoso. Valoro el desafío de no hacer algo que le resultara cómodo. Tenerla acá es hermoso. La adoro”, opinó Jimena Barón, antes del cierre del cuarto jurado, Hernán Piquín.

“Todos nos emocionamos. Fue hermoso ver a Karina. Realmente interpretó a la Pantoja. Me encantó la sensibilidad con la que la cantó y la coreografía. Muy lindo. Gracias por traer arte”, le expresó el bailarín a la cantante en una noche inolvidable.

