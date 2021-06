Jey Mammon habló del comentario que le hizo Cris Morena en su programa: “No me afectó”

Con motivo de los 30 años del icónico programa de entretenimientos Jugate conmigo, la productora, compositora y conductora Cris Morena visitó Los Mammones, el exitoso late night que conduce Jey Mammon por la pantalla de América, y que en los próximos días se seguirá emitiendo en el horario de las 20.30 hasta que el canal reacomode su grilla.

En el envío que tuvo a Morena como invitada se hizo un repaso por su extensa trayectoria, además de interpretarse canciones de sus programas que marcaron a toda una generación y que siguen vigentes en la actualidad. Sin embargo, también se vivió un episodio que tuvo una repercusión negativa, cuando la productora le dijo a Mammon que, en caso de que se lleve a cabo un relanzamiento de Jugate conmigo, lo consideraría como conductor pero si bajaba de peso.

“¿Quién podría conducir la remake del programa? ¿Vos?”, indagó Jey. “Santiago del Moro... o vos, bajando un poco”, dijo la productora, con un gesto que dejaba entrever que se refería al peso del conductor. “Siempre tan esteta, Cris. Me encanta”, respondió él. “O sea que yo no tengo chances”, sumó el panelista Gabriel Schultz. “No, no, mentira. Fue un chiste. Digo que sí porque sería algo alucinante, pero en realidad no lo haría. De verdad no creo, o no sé”, concluyó Morena respecto a esa pregunta.

El comentario se replicó inmediatamente en las redes sociales y Mammon hizo alusión al mismo en diálogo con Fabián Doman en Doman 910 (Radio La Red). “No es ella, es el mundo el que mira desde lo estético”, le manifestó Jey al conductor de Intratables, quien repudió fuertemente el comentario de Morena en sus redes sociales.

En un divertido ida y vuelta en Los Mammones, Cris Morena sorprendió a Jey Mammon con un comentario relacionado a Jugate conmigo que luego recibió duras críticas

“A mí no molestó”, añadió Mammon. “Entiendo la repercusión. Cuando hablás en la tele te estás metiendo en las casas de los demás. Yo soslayé mucho más el momento en que la conocí, que cantamos y nos divertimos. Obvio el acento estuvo puesto ahí, a mí no me afectó en lo más mínimo porque ya lo tengo trabajado, pero entiendo la repercusión porque del otro lado hay miles de personas”, amplió. “Siendo empático, entiendo a quien lo pueda tomar mal”, subrayó. “Todos los que siempre hemos tenido kilos de más trabajamos el tema de la aceptación”, ratificó, y destacó “el pedido de disculpas instantáneas” de la productora.

Doman, por su parte, fue más duro. “Las dos figuras emergentes a quien mejor les ha ido en la TV en los últimos meses son vos [por Mammon] y Darío Barassi, por eso el que cree que solo un flaco o una flaca puede conducir que se meta esa idea donde no le da el sol” concluyó el conductor.

