El Rating de la TV: Andy Kusnetzoff y Juana Viale, en un nuevo round con un solo ganador

Andy Kusnetzoff y Juana Viale compitieron por el podio en los números del prime time de los sábados con los ciclos PH: Podemos Hablar de (Telefe), y La noche de Mirtha Legrand (eltrece).

Los números

Si bien en determinados sábados Viale achicó la diferencia, anoche se impuso Kusnetzoff. Podemos Hablar hizo 12.7 puntos de rating promedio, y La noche de Mirtha Legrand obtuvo 7.7. En relación a los picos, Andy tuvo uno de 14.7, uno de los más altos del programa en lo que va del año. Por su parte, Juana cosechó uno de 8.4 en la mitad de su envío.

Los invitados

En La noche de Mirtha Legrand, ciclo más orientado a los debates políticos y de actualidad, Viale tuvo en su mesa como invitados al expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, al escritor y periodista Jorge Fernández Díaz, al periodista Nicolás Wiñazki, y al periodista y relator Federico Bulos.

En Podemos Hablar, Kusnetzoff recibió a la actriz y cantante Stefi Roitman, a la periodista y conductora Cristina Pérez, al actor Alejandro Fiore, a la exmodelo y conductora Teresa Calandra, y al músico Pipo Cipolatti.

Como todas las noches, en PH se suscitó un momento muy emotivo que, en esta ocasión, tuvo como protagonista a Cristina Pérez. La conductora de Telefe Noticias se quebró al aire al recordar a su abuela, una de las personas más importantes de su vida.

“Yo extraño mucho a mi abuela, toda mi vida la extrañé, y volvería para estar un ratito con ella. Me hizo muy fuerte. Me hizo ser como soy porque me enseñó que uno valía, que no importaban las circunstancias”, contó Pérez, conteniendo las lágrimas. “Le contaría que me fue bien, que mi casa tiene todo blanco como a ella le gustaba y que me sigue gustando recordar las horas que pasaba con ella mientras ella cosía. Era modista y cosía vestidos para otras mujeres. Eso para mí era una fiesta, y volvería para estar con ella un rato”, expresó con mucha emoción.

Fuente Rating: Kantar Ibope Media

LA NACION