En el mes de marzo, durante una entrevista exclusiva con la revista ¡HOLA! Argentina , Mirtha Legrand se animó a hablar de un tópico que siempre esquiva y que la angustia: la muerte. Todavía conmovida por el fallecimiento de su hermano , José Martinez Suárez , la reina de los almuerzos contó como era la relación con su gemela, Silvia " Goldy" Legrand , y expresó el deseo de morir antes que ella .

"Claramente, cuando sos grande, te da miedo la muerte. Siempre pienso que me voy a encontrar con Daniel y con mi hijo Dani, pero me gustaría morirme antes que mi hermana Goldy porque no podría soportar ese dolor", confesó a corazón abierto desde su departamento en Avenida del Libertador.

La Chiqui también habló de la relación simbiótica que tenía con su gemela. "Hablamos por teléfono tres o cuatro veces. Hablamos de la salud, de nuestras amistades, de televisión", reveló. De hecho, el último llamado de Goldy antes de acostarse a dormir la siesta de la que nunca despertó , fue a Mirtha. "Ella escucha mucha radio, está informada de todo. Me hace comentarios sobre mi programa, me da consejos ['Pedí que te acerquen más el escritorio, así no tenés que caminar tanto cuando entrás']. Me cuida, nunca me hiere, aunque me dice las cosas que no le gustan", agregó.

La relación entre las hermanas era tan buena, que a lo largo de los 93 años que compartieron, nunca se pelearon. "A veces ella se enoja porque me llama justo cuando estoy viendo algo en televisión que me interesa y le digo: 'Goldyta, no te puedo atender ahora'. 'Pero Chiquita, ¿cuándo te puedo llamar? Decime a qué hora, porque siempre tenés algo que hacer', me responde. 'Sí, Goldy, yo trabajo, vos no'".

José, Mirtha y Silvia, los hermanos Martinez Suárez en su ciudad natal, Villa Cañás Fuente: Archivo

Este amor tan profundo que se tenían, no era exclusivo de ellas dos. José, el mayor de los Martinez Suárez, también mantenía una excelente relación con las gemelas. Tan unidos eran, que la muerte del director de cine dejó devastadas a ambas. "Fue un año muy duro. La gente cree que yo me sobrepongo fácilmente, pero lloro mucho sola. Yo mojo la almohada con mis lágrimas. Es cursi la frase, pero es verdad. Pienso mucho en José, él me llamaba todas las mañanas y lo extraño tanto... Me da pena no tenerlo, éramos muy unidos los tres hermanos".

"Después de la muerte de Josecito, con mi hermana Goldy nos unimos aún más. Ella también lo llora mucho, a tal punto que hace poco le dije: 'Tenemos que dejarlo ir, él siempre nos va a cuidar'", aseguró en ese momento.

"Goldy" falleció el viernes por la tarde , en su casa de la localidad bonaerense de Martínez mientras dormía la siesta. Tenía 93 años. Debido a las medidas adoptadas por la pandemia de coronavirus, en su sepelio estuvieron presentes solamente uno de sus yernos y uno de sus nietos .