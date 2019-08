Mirtha Legrand volvió a la televisión tras la muerte de su hermano, y le dedicó un emotivo homenaje Crédito: Twitter

Una semana después de la muerte de su hermano, el cineasta José Martínez Suárez , Mirtha Legrand decidió volver a la televisión y ponerse al frente de La noche de Mirtha. Antes de sentarse en la mesa, la diva dedicó unos minutos a homenajear a quién fue, según sus palabras, lo mejor de la familia.

"Como ustedes saben, esta semana hemos perdido a mi hermano querido, a Josecito", dijo señalando una foto de ambos que estaba sobre su escritorio. "Estoy un poco caiducha, ustedes disculpen", agregó antes de leer unas palabras.

"Se fue un grande, José Martínez Suárez, Josecito, mi hermano. Un ser maravilloso, talentoso, culto, gracioso, divertido, absolutamente encantador. Un maestro, el protagonista del cine argentino con películas tan recordadas como El crac, Dar la cara y Los muchachos de antes no usaban arsénico, entre otras. Siempre lo dije, era lo mejor de la familia y se fue como había vivido: rodeado por el amor de sus hermanas, de su familia, de sus muchos amigos y discípulos y de sus dos hijas".

"'Yo me siento hecho de cine', solía decir, y así era. Tuvo también otras pasiones, su fervor por Racing, su admiración por Borges, su amor por Villa Cañás y por las señoras. Trabajó hasta el final, murió siendo presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata", dijo, pero tuvo que frenar al no poder contener sus lágrimas. "Era un hombre grande, pero con el espíritu de un joven. Agradezco los mensajes recibidos a todos, las condolencias y las notas periodísticas. Agradezco a todos. Adiós Josécito querido, adiós hermano querido".

Mientras intentaba contener el llanto, Mirtha siguió agradeciendo a todos los que la acompañaron a ella y a su familia en los últimos días. "Quiero agradecer a la clínica Pombo, que depende del CEMIC, en dónde lo atendieron maravillosamente bien, hicieron lo imposible por salvarle la vida. Yo iba todos los días a verlo y veía que no, que no salía... Me miraba con sus ojos claros, me observaba".

" La verdad es que fue un personaje irrepetible. He recibido tantas muestras de amor, tanto cariño, tantos llamados, tanta gente. Impresionante. Todo el mundo se hizo eco de la muerte de Josecito, del querido José", continuó expresando. "Todos los fines de semana, antes de salir aire me llamaba por teléfono. 'Chiquita, buena suerte'. Hoy lo extrañé. No lo olvidemos nunca. Este aplauso es para vos, José".

Un video que mostraba a José en su labor y hablando de sus pasiones, hizo que Mirtha recordara con una sonrisa a su hermano mayor. "Era tan gracioso. Quiero mandarles un beso a mis sobrinas también, a María Alejandra y a María Fernanda, porque lo han cuidado tanto, con tanto amor".

"Uno de los días que fui a verlo, apenas se le entendía cuando hablaba, y me dijo. 'Chiquita, ¿vos te acordás de la música de Los martes, orquídeas?'. Miren el recuerdo que tenía, pensaba siempre en el cine, y sí me acordaba, así que la tarareamos", contó mientras rememoraba una de las últimas charlas que tuvieron.

"He recibido tantas muestras de amor y cariño... Mi hermana, mi hija, mis sobrinas también, toda la familia. Se fue un grande. Pocas veces vi un hombre tan querido en el cine argentino. Sus alumnos lloraban como chicos en su velatorio. Que en paz descanses querido".

Antes de continuar con lo programado, la Chiqui pidió que la acompañen en este momento y explicó la razón por la cuál decidió volver tan pronto a la televisión. " No es fácil hacer un programa hoy, no es fácil... Lo pensé mucho. Quiero agradecer mucho a la gente de eltrece que, por medio del señor Pablo Codevilla, me llamaron y me dijeron que si no estaba en condiciones que tenía total libertad de no venir. Pero pensé que era mejor estar acá, porque me conozco. Si no venía, iban a pasar muchos días y eso me iba a hacer daño", contó.

"Voy a tratar de hacer el programa lo mejor posible. Recién me llamó mi hermana Goldie, este beso para vos, querida hermana. Y para José que está en el cielo, estoy segura. Que personaje, irrepetible. Chau José, chau querido hermano", se despidió Legrand.