Mirtha Legrand opinó sobre Luciana Salazar y la decisión de no ir a su ciclo

Finalmente el domingo comenzó una nueva temporada de Almorzando con Mirtha Legrand . El histórico ciclo conducido por la diva regresó a la pantalla del canal Trece , y contó con una lista de importantes invitados. Junto a Mirtha, los encargados de abrir el año 2020 fueron Adrián Suar, Moria Casán, Agustina Cherri, Marcelo Polino, Marcos Carnevale y el doctor Daniel Lopez Rosetti .

La vuelta de Mirtha, por otra parte, estuvo envuelta en una polémica. Originalmente a la mesa estaba invitada Luciana Salazar , y ya se habían realizado los anuncios correspondientes. Pero todo cambió cuando el viernes en el programa Los ángeles de la mañana, trazaron un alejado vínculo entre Salazar y Máximo Thomsen , uno de los acusados por el homicidio de Fernando Baéz Sosa. La modelo estalló twitter, e indignada ante lo que estaban diciendo en la pantalla del Trece, a través de su red social comunicó que hasta no recibir las disculpas pertinentes no iría ni al programa de Legrand ni a ningún otro de la emisora. Por ese motivo, la productora optó a último momento por reemplazarla con Polino.

Luciana Salazar muy molesta con el canal Trece, decidió no ir a ningún programa de la emisora Crédito: Instagram

Esa polémica, como era de esperar, fue debatida en el programa de la diva. Al momento de hablar con el periodista de espectáculos, le dijo: "Qué suerte que viniste, porque hoy teníamos invitada a Luciana Salazar pero a último momento nos avisó que no venía. No se deja un programa, no se abandona así ".

Al momento de hablar sobre lo sucedido, la anfitriona destacó que el problema ocurrió en otro ciclo, y que ella debía "protestar en ese programa". Adrián Suar, con mayor diplomacia, solo dijo que le gustaría sentarse con Salazar a tomar un café, porque no sabía con precisión qué había sucedido.

Por su parte, y aunque mantiene con la modelo una relación cercana (es el padrino de su hija Matilda), Polino consideró que su amiga no había tomado la decisión correcta porque ni Mirtha ni su programa tuvieron nada que ver con lo que pasó el viernes a la mañana.