Mirtha Legrand recordó cuando censuraron a Daniel Tinayre y se tuvo que ir del país: “Lloraba todos los días”

En una velada en la que el exilio fue uno de los temas de conversación, Mirtha Legrand contó por primera vez que junto a Daniel Tinayre se fue un tiempo a España porque al director del cine lo censuraron en el país. “Dejé a mis hijos muy chicos y sufrí mucho porque los extrañaba muchísimo. Lloraba todos los días”, reveló la conductora anoche en su programa, La noche de Mirtha.

Mirtha Legrand con Daniel Tinayre

Legrand tuvo como invitados en su mesaza al actor Mario Pasik, a las actrices Cecilia Roth y Andrea Politti, al exfutbolista y político Carlos Mac Allister y al periodista deportivo Gastón Edul. En un momento de la noche, la exconductora de Corte y confección recordó a su papá, el actor Luis Politti, y su dura historia de vida. “Estuvo varias veces en mi mesa, yo te conté”, señaló Mirtha. “Se tuvo que ir a vivir a España y murió en el exilio en el año 1980 con muchísima tristeza, Fue algo que nos destruyó como familia. Nunca pudo volver”, señaló la actriz, quien además lo definió como “un padre maravilloso”.

Si bien Mirtha le preguntó en ese momento por el contexto de su destierro, Politti prefirió no ahondar en el tema. “Él fue perseguido. Lo prohibieron… no quiero hablar mucho porque me emociono”, señaló. “Bueno, bueno, está bien, te dejo, querida. Es para emocionarse”, reaccionó la Chiqui.

Legrand y su historia de exilio en primera persona

“Nosotros nos fuimos también. No por política. Daniel Tinayre, mi marido, había hecho una película con Fanny Navarro que se llamaba Deshonra. Parece que a ella algunas escenas no le gustaron y lo denunció”, comenzó el relato la conductora. “Un día lo llamó un señor que se llamaba Pol, que era muy fuerte en el gobierno. Elegía quién se quedaba y quién se iba. Lo conocía a Daniel de la época de Argentina Sono Film. Y le dijo ´Daniel, estás prohibido desde hoy´”, continuó.

Ante la atenta mirada de sus invitados, Legrand completó el recuerdo. “Por teléfono fue todo. Cortó el teléfono y me dijo ´Mirá Chiquita, no puedo trabajar más acá´. Eso era hasta que te levantaran la prohibición si es que te la levantaban”, repasó. En ese momento, Mirtha explicó que le llegó una oferta para hacer una película en España, “una zarzuela”: Doña Francisquita. “Nos fuimos a España. Dejé a mis hijos muy chicos y sufrí mucho porque los extrañaba muchísimo. Lloraba todos los días”, remató.

Para completar la historia, Mirtha contó que al poco tiempo lo volvieron a llamar a Tinayre para decirle que le habían levantado la prohibición. “Mirá vos las vueltas de la vida. Yo nunca lo dije. Es la primera vez que comento esto. Es muy doloroso porque te alejás de tu familia, de tus hijos, de tus seres queridos. Mi madre se quedó en mi casa cuidando a los chicos. Y yo lloraba todos los días aunque los españoles fueron amorosos conmigo”, reiteró.

Mirtha Legrand y su historia de censuras

El 13 de septiembre de 1974, el Gobierno Nacional a cargo de Isabel Perón ordenó levantar Almorzando con Mirtha Legrand, ciclo que se emitía por el antiguo Canal 13. Algunas críticas realizadas al gobierno por los invitados que se sentaban a comer con la estrella habían causado malestar en Balcarce 50, repasó una nota de LA NACION por los 90 años de la diva.

El regreso de Mirtha a la pantalla de Canal 13 LA NACION - Archivo

La salida del aire fue traumática. Ese día Legrand se presentó en Canal 13 por la mañana, pero el encargado de la seguridad de la empresa le dijo que no podía permitirle el paso. Mirtha fue citada por la presidenta, quien se desentendió del tema y le pidió investigar el levantamiento del programa a José López Rega. El ciclo volvió al aire nuevamente, luego del golpe militar de 1976, otra vez por Canal 13 y, desde 1978, con una imagen en colores que dejaba atrás el histórico blanco y negro.

En la década del 80, el famoso ciclo se vio afectado por la falta de interés del gobierno de Raúl Alfonsín. Para paliar la situación, Tinayre le organizó un programa de menor despliegue que se grababa en el hotel Alvear de Buenos Aires y salía al aire en varias ciudades del país, excluyendo a Buenos Aires.

Carlos Saúl Menem y Mirtha Legrand, el 21 de agosto de 1991 Juan Jose rojas

En Punta del Este, previo a ganar las elecciones presidenciales, Carlos Saúl Menem se cruzó con Mirtha Legrand. En ese cruce por azar, la conductora le comentó su disgusto por la falta de aire en un canal de televisión abierta porteño debido a que no era bien vista por el gobierno radical. El riojano, le prometió que si llegaba a presidir el Poder Ejecutivo, pondría en el aire su programa. Y así fue: primero regresó con Mirtha para todos, un ciclo que salía los jueves por la noche por la pantalla de Argentina Televisora Color (ATC), y años después se repusieron los clásicos almuerzos.