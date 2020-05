Marcela Tinayre contó cómo está su madre, Mirtha Legrand, a días de perder a su hermana gemela Crédito: Twitter

5 de mayo de 2020 • 14:50

Tras la muerte de su tía Silvia "Goldy" Legrand , Marcela Tinayre habló con Los ángeles de la mañana y contó cómo reaccionó su madre frente a la triste noticia . Mientras aseguró que Mirtha Legrand está muy abatida por la pérdida de su gemela, la conductora de Las rubias confesó que el 2020 es uno de los peores años de su vida.

"Todavía no reaccionó. Mamá está muy triste y tengo que cuidarla mucho. Este 2020 es una mierda que viene azotándonos, para mi particularmente, porque perdí una amiga [Sofía Neiman] y ahora esto. Hasta me planteé si no vine a esta vida con un rol de sostenedora", expresó muy conmovida.

Mientras aseguró que para su madre esta pérdida es un golpe muy fuerte, la conductora de KZO contó cómo la diva está atravesando estos días tan dolorosos: "Esta muy abatida, muy caída, en un momento de introspección, tratando de acomodarse, sobre todo porque en estos siete meses perdió a sus dos hermanos. Necesita hacer el duelo y recomponerse. Ha sido muy fuerte esto sumado a lo del coronavirus. La simbiosis que había entre estas dos gemelas que hablaban hasta cinco o seis veces por hora y se peleaban como dos niñas", señaló, entre risas.

Y enseguida, relató con lujo de detalles cómo fue enterarse de la noticia y tener que contárselo a su madre. "Me acaba de sentar para ver una serie, eran las 7 de la tarde, y me llama el marido de mi prima y me dice: 'Se nos fue Goldy'. A lo cual yo respondo: '¿A dónde se fue?'. No entendía qué me estaban diciendo. Mi reacción fue 'tengo que llegar antes que internet a lo de mamá'. Rocco y Nacho me acompañaron. Hace mucho tiempo que no la veía por la cuarentena, así que la llamé a Elvira para avisarle y ella me dice: 'Ya sé la noticia'. Le pedí que por favor le saque el teléfono y le apague la televisión a mamá. Cuando entramos, estaba despierta y le digo: 'Sorpresa'", recordó.

Sin embargo, la parte más emotiva de su relato fue cuando confesó de qué manera eligió comunicárselo a su madre. "Ella recién se despertaba de una siesta entonces me arrodillé en la cama y le dije: 'Mirá, mamá, tía Goldy se descompuso' Ella se hincó y me preguntó: '¿Se murió, no?' Y ahí le dije la verdad y me puse a llorar desconsoladamente, ella terminó abrazándome a mí", reveló con lagrimas en los ojos.

Tras asegurar que por el tema de la pandemia todo fue muy rápido, Tinayre reconoció lo triste que fue no poder despedirse de su tía . "En un momento le dije a mamá: 'Yo te subo a un auto y te llevo' pero si salía la iban a criticar, iban a ver que rompía la cuarentena más que percibir su dolor. Pero muchas veces si no lo vemos, no lo creemos", advirtió mientras aseguró que nunca entendió esa despedida que su familia hizo por videollamada. "La verdad que nunca entendí. '¿A quién le hablas, a quién despedís?' Sé que la llamaron a mamá y le dijeron si quería decir unas palabras pero no sé cómo se produjo tampoco", agregó angustiada.

Mientras reveló que va todas las noches a comer con Mirtha, a "charlar de la vida y mirar tele", la hija de Daniel Tinayre confirmó que por el momento su madre no quiere volver a la televisión. "El duelo hay que respetarlo, pero creo que acompañar ayuda. Yo sé lo que es la pérdida de un hermano. Es un referente de tu vida y de tu memoria. Me acuerdo que mamá se pasó tres meses de luto en su casa y tuve miedo que no saliera más de casa. Ahí fue que dije 'a esta familia le falta vida' y me embaracé de Rocco", concluyó.