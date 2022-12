Mirtha Legrand y Juana Viale se unieron para despedir el 2022: la llamativa coincidencia en el look y la predicción de la diva para la final del Mundial

escuchar

Juntas. Así decidieron Mirtha Legrand y Juana Viale cerrar su año televisivo. Luego de un desembarco tardío en la pantalla de eltrece, la diva de los almuerzos eligió despedir el 2022 con una reversión de su famoso ciclo: La noche de Mirtha y Juana. Entre guiños, con un vaticinio sobre el resultado de la final del Mundial y mucha complicidad, abuela y nieta se dispusieron a disfrutar una vez más de una mesa compartida.

Al ritmo del tema de la Mosca que reza “muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” y una gran ovación de quienes estaban en el piso, Mirtha Legrand y Juana Viale entraron al estudio tomadas de la mano. Engamadas en tonos verdes, sonrientes y en sintonía, se saludaron y se mostraron cómplices, una actitud que mantuvieron durante todo el envío.

“Muchas gracias”, agradeció la conductora los aplausos con una gran sonrisa. “Hola Juani, qué linda que estás”, saludó luego a su nieta, quien devolvió la atención -”qué linda estás vos también”, respondió- y aprovechó para sincerarse sobre la coincidencia en el color de los vestidos: “Quiero decir que esto fue pura casualidad los colores. Se ve que es de familia, que nos conocemos algo”, bromeó Viale.

“Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo ya soy una leyenda”, siguió Mirtha con un guiño al público. “Y la leyenda continúa”, cerró entre risas y dio paso a la descripción de su look: un vestido bordado en paillettes y cristales verdes esmeralda de Iara.

Durante el clásico paneo, Juana pidió hacer un primer plano y resaltó la escarapela que lucía Mirtha en su pecho, una muy particular y a tono con la fecha: un número 10 con los colores de la bandera nacional. “Es la de Messi”, resaltó Viale, y Mirtha lanzó su pronóstico para la final: “Vamos a ganar, chicos”. “A ver, calculemos. Yo digo 3 a 2″, vaticinó un resultado. “¿Vos Juani?”, le preguntó a su nieta. “No, a mí no me gusta decir esas cosas, vaticinar nada”.

Luego de un reto de Mirtha a Juana en el que le pidió que muestre sus aros, fue Juana la que dio los detalles de su outfit: agradeció a Gino Bogani y mostró su vestido largo de encaje verde brillante con la espalda al descubierto. “Muchas gracias, Bogani. Quiero decir que es el primer hombre que me viste y me desviste sistemáticamente hace tres años”, cerró entre risas.

“La verdad es que somos, abuela y nieta, divinas”, disparó Mirtha mientras abrazaba a Juana. Luego, presentó a los invitados de la noche: el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la actriz Verónica Llinás; los actores Nicolás Cabré y Mariano Martínez y el cantante de cuarteto Ulises Bueno. “Nos vamos a la mesaza, no se lo pueden perder. Es nuestro último programa despedida”, gritó Juana e invitó a todos a la mesa.

Un regreso muy ansiado

El sábado 17 de septiembre Mirtha Legrand regresó a la TV tras dos años y medio de ausencia por la pandemia de coronavirus. Si bien la diva estuvo al frente de algunos programas especiales, regresó a la pantalla todos los sábados con La noche de Mirtha y tuvo en su mesa a figuras del mundo de la política, la cultura, el deporte y el espectáculo. El envío se realizó en un nuevo estudio ubicado en Martínez y con una escenografía de 360 grados.

Mirtha Legrand eligió un vestido largo, de línea, color marfil para su gran regreso a la TV

La vuelta se dio luego de meses de negociaciones y mucha incertidumbre. Nacho Viale, nieto de Mirtha, hermano de Juana y productor de ambas, firmó contrato con eltrece apenas unas semanas antes del regreso después de varias idas y vueltas. Las especulaciones respecto de la reaparición de Legrand a la pantalla de eltrece abundaron, e incluso se dudó de si efectivamente la Chiqui iba a volver a comandar su emblemática mesa.

“Hace dos años y seis meses que no estoy en la televisión por la pandemia. A mí me afectó muchísimo porque no salía de mi casa, ni al balcón. Estuve 300 días sin salir. Las negociaciones fueron terribles, no se terminaban nunca”, declaró Legrand en diálogo con varios medios antes de que se terminen dichas negociaciones.

