La nieta de Nora Cárpena. Todas las fotos de la boda Ignacio “Bocha” Bosch y Solana Figueiras Bredeston junto a 600 invitados

La fiesta se realizó en una histórica casa de Tigre que perteneció a los abuelos del novio
Cuando, tras nueve años de novios, Ignacio “Bocha” Bosch (33) y Solana Figueiras Bredeston (29) anunciaron que querían casarse y celebrar su amor con una fiesta increíble, provocaron casi una revolución de alegría y entusiasmo a su alrededor: tanto Solana como Ignacio son los hijos mayores de sus familias y serían los primeros en dar este importante paso.
Solana, que es comunicadora social y trabaja en marketing digital en una agencia, es la mayor de las cuatro hijas del matrimonio conformado por el abogado Alejando Figueiras y de la productora teatral Nazarena “Nachi” Bredeston, quien, a su vez, es la hija menor de los queridos actores Nora Cárpena y Guillermo Bredeston (murió en 2018). Ignacio, que es abogado, es también el primogénito del ingeniero agrónomo Ignacio Bosch y de Luisa Mackinnon. “Como se trataba de un acontecimiento, todos se involucra ron en cada uno de los detalles”, contó Solana a ¡HOLA! Argentina.
Tanto la emotiva ceremonia religiosa, que fue en la iglesia del Michael Ham de Vicente López (el colegio donde Solana cursó sus estudios) y la fiesta tuvieron lugar el último fin de semana de 2025: los novios no sólo soñaban con un día veraniego, sino también una fecha entre Navidad y fin de año en la que todos sus amigos (muchos viven en el exterior y viajaron exclusiva mente) y familiares pudieran acompañarlos.
UNA NOCHE MÁGICA
“Fue un día mágico, y mi nieta estaba hermosa”, resumió Nora Cárpena sobre el 20 de diciembre, una jornada que, en las primeras horas, tuvo a las dos familias en vilo por la lluvia.
Pasadas las 20 horas, después de la iglesia (fue una ceremonia con misa de esponsales), los recién casados fueron conducidos en un Torino al lugar donde se hizo la fiesta: una quinta con una casona histórica que perteneció a la abuela de Ignacio, Mamina Bosch.
Las Navarro y Nani Casabal –las wedding planners y la ambientadora, respectivamente– supervisaron cada momento: desde la recepción hasta el catering (hubo picadas, diferentes tipos de bocaditos y un asado imperdible, a cargo de Qué Asadito, cuyos dueños fueron al colegio con Ignacio).
Después del momento emotivo del vals, no hubo quien no saliera a bailar. Y aseguran que una de las primeras fue Nora Cárpena: apenas empezó la música, la actriz se lanzó a la pista y allí se quedó, celebrando con su familia el gran día de su nieta.
