La nieta de Nora Cárpena. Todas las fotos de la boda Ignacio “Bocha” Bosch y Solana Figueiras Bredeston junto a 600 invitados

Cuando, tras nueve años de novios, Ignacio “Bocha” Bosch (33) y Solana Figueiras Bredeston (29) anunciaron que querían casarse y celebrar su amor con una fiesta increíble, provocaron casi una revolución de alegría y entusiasmo a su alrededor: tanto Solana como Ignacio son los hijos mayores de sus familias y serían los primeros en dar este importante paso.

Solana llevó una creación de la diseñadora Lucrecia Grassi: un vestido de estilo minimalista con strapless y drapeado sutil. Llevaba, además, una capa de red dorada que cubría sus hombros y que funcionaba como cola. Acá, junto con Alejandro Figueiras, su padre, antes de entrar a la iglesia

Solana, que es comunicadora social y trabaja en marketing digital en una agencia, es la mayor de las cuatro hijas del matrimonio conformado por el abogado Alejando Figueiras y de la productora teatral Nazarena “Nachi” Bredeston, quien, a su vez, es la hija menor de los queridos actores Nora Cárpena y Guillermo Bredeston (murió en 2018). Ignacio, que es abogado, es también el primogénito del ingeniero agrónomo Ignacio Bosch y de Luisa Mackinnon. “Como se trataba de un acontecimiento, todos se involucra ron en cada uno de los detalles”, contó Solana a ¡HOLA! Argentina.

Los recién casados fueron desde la iglesia hasta el lugar de la fiesta en el Torino de Santiago Tagle, amigo de Ignacio (y testigo del civil)

Tanto la emotiva ceremonia religiosa, que fue en la iglesia del Michael Ham de Vicente López (el colegio donde Solana cursó sus estudios) y la fiesta tuvieron lugar el último fin de semana de 2025: los novios no sólo soñaban con un día veraniego, sino también una fecha entre Navidad y fin de año en la que todos sus amigos (muchos viven en el exterior y viajaron exclusiva mente) y familiares pudieran acompañarlos.

El Torino amarillo, con las típicas latitas de "recién casados"

UNA NOCHE MÁGICA

“Fue un día mágico, y mi nieta estaba hermosa”, resumió Nora Cárpena sobre el 20 de diciembre, una jornada que, en las primeras horas, tuvo a las dos familias en vilo por la lluvia.

Solana, con su madre, la reconocida productora teatral Nazarena “Nachi” Bredeston (con vestido de un solo hombro y galón bordado) en una selfie para el recuerdo

Los novios posan con sus respectivas familias. Parados y de izquierda a derecha: Alejandro Figueiras, Milagros Figueiras, “Nachi” Bredeston, Lulu Bosch, Luisa Mackinnon, Manuela Bosch, Ignacio Bosch hijo (el novio), Solana Figueiras (la novia), Ignacio Bosch, Josefina Bosch, Jacinta Bosch, Trinidad Figueiras y Carmela Figueiras

Ignacio Bosch y su mujer, Luisa Mackinnon, quien llevó un diseño by T.ba Brides

Los Bosch y los Figueiras

Pasadas las 20 horas, después de la iglesia (fue una ceremonia con misa de esponsales), los recién casados fueron conducidos en un Torino al lugar donde se hizo la fiesta: una quinta con una casona histórica que perteneció a la abuela de Ignacio, Mamina Bosch.

En la quinta de Tigre en donde se realizó la fiesta, se montó una carpa inmensa para los invitados

Las Navarro y Nani Casabal –las wedding planners y la ambientadora, respectivamente– supervisaron cada momento: desde la recepción hasta el catering (hubo picadas, diferentes tipos de bocaditos y un asado imperdible, a cargo de Qué Asadito, cuyos dueños fueron al colegio con Ignacio).

Los recién casados, durante uno de los momentos más divertidos de la fiesta: cuando tocó Jean con Jean, la banda de Ignacio (toca la güira)

Después del momento emotivo del vals, no hubo quien no saliera a bailar. Y aseguran que una de las primeras fue Nora Cárpena: apenas empezó la música, la actriz se lanzó a la pista y allí se quedó, celebrando con su familia el gran día de su nieta.

Luisa Mackinnon, mamá de Ignacio, con el rugbier Gonzalo “Scooby” Gutiérrez Taboada, que es apertura del club de rugby Club Newman

Solana, con su abuela, la querida Nora Cárpena. La actriz asistió a la fiesta junto con su hermana Claudia y se ubicó cerca de la pista. “Estaba feliz. Fue una de las últimas en irse”, contó Solana