escuchar

Convertirse en una estrella de Hollywood no siempre es gratis: muchos de los actores y actrices que se ganan un lugar en la industria sufren luego las consecuencias. Mischa Barton, la joven que se ganó el corazón del público por su personaje de Marissa Cooper en The O.C. a principios del 2000, no es la excepción. “ Me volví un poco loca, estaba indefensa ”, reconoció sobre lo que vivió hace 20 años, cuando apenas tenía 16.

“ Puedes ir a terapia todos los días del resto de tu vida, pero hay una cierta cantidad de trauma que viene de todo lo que pasé, particularmente al principio de mis 20, que simplemente no se va de la noche a la mañana ”, reconoció la también modelo en una charla con The Times.

Mischa Barton, Tate Donovan y Melinda Clarke volvieron a reunirse después del término de la serie The O.C. en el 2007 @themelindaclarke/Instagram

“Creo que no estaba del todo preparada para ese nivel de fama. Porque nunca fue algo que yo buscara. Realmente preferiría ser anónima ”, continuó la actriz de Sexto sentido, y se sinceró sobre aquellas cosas que hizo en aquel momento y que hoy no aprobaría. “Cuando miras atrás, y ves que tenías 18 saliendo con tipos de 34... Viéndolo con perspectiva, sabes decir que sí, era raro”.

Además de hablar de sus errores, Barton apuntó contra la prensa, en especial contra los fotógrafos que persiguen a las figuras del mundo del espectáculo y el jet set. “Era muy Juegos del hambre. La atención de los paparazzi desde luego no era ‘sana’ para relaciones románticas tampoco. Todo estaba tan magnificado. Fui acosada. Y sí que me volví un poco loca llegado un punto. Simplemente me sentía muy indefensa ”, recordó.

“ Nada de lo que hacía estaba bien. Y era el momento auge de la crueldad sobre los cuerpos de las mujeres. La gente se sentía con derecho a todo sobre tu cuerpo y tu imagen. Es un sentimiento extraño ”, completó sobre lo que escribían sobre ella en los medios, y reveló que si bien todavía tiene algunos fantasmas contra los que luchar, hoy se siente mucho mejor con ella y con su carrera y festejó que muchos de los temas de los que habló ya “no sean tabú”.

Se especuló que Mischa Barton sufría anorexia nerviosa Archivo

Esta no es la primera vez que Barton se refiere a aquella época oscura. En 2021, en un artículo que escribió para Harper’s Bazaar, contó que fue desvinculada de The O.C. tras aparecer en los diarios por episodios relacionados a su vida personal: en 2007, fue detenida por un altercado con un agente de la policía que le encontró marihuana en su auto. Esa misma noche también manejó alcoholizada. En 2009, además, fue hospitalizada por sufrir episodios de pánico y ansiedad que en ese momento se abordaron de manera sensacionalista.

“ La fama repentina me volvió una reclusa, no podía ir a ningún lado, mi salud mental empezó a sufrir: pensaba todo el tiempo que me estaban persiguiendo ”, reveló. “Pero nadie cuestionó en ese momento por qué tenía esos episodios, me atacaban cuando yo estaba pidiendo ayuda. Luego, sufrí estrés postraumático y cualquier ruido que sentía me generaba un ataque de pánico. Ahora me siento fuerte, me siento una sobreviviente”, expresó la actriz que se alejó de la industria para preservarse, tratarse y mejorar.

Un pedido inaceptable

Leonardo DiCaprio y Mischa Barton Collage

En febrero de este año, Barton fue noticia por unas viejas declaraciones sobre Leonardo DiCaprio. En ese momento, la tendencia del actor de 48 años a vincularse con mujeres más jóvenes lo habían llevado a copar los titulares de la época.

En medio de la polémica, resurgió una entrevista que la estrella de The O.C. concedió en 2005 al medio británico Harper’s Bazaar (en ese entonces a Harpers & Queens), en la que efectuaba ciertas revelaciones respecto a haber sido incitada a mantener situaciones de intimidad con el célebre actor cuando ella tenía 19 años. La actriz contó que su representante, Craig Schneider, le recomendó que aceptara “dormir con él” para prosperar en el terreno profesional y que utilizara esa acción para mejorar su carrera.

DiCaprio tenía entonces alrededor de 30 años y la actriz contó que ella y su manager coincidieron con él cuando el intérprete estaba haciendo una sesión de fotos en Malibú, California. Según relató la actriz, Scheneider le recomendó: “Por el bien de tu carrera, andá y acostate con ese hombre”. Sin embargo, Barton habría descartado esta posibilidad por negarse a estar con un hombre de tal edad.

La entrevista de hace décadas volvió a viralizarse después de que DiCaprio fuera criticado tras ser visto con Eden Polani en un evento de los Premios Grammy. Frente a los rumores que lo vinculaban con la joven modelo francesa israelí de 19 años, fuentes cercanas al actor salieron a desmentir la existencia de un noviazgo.

LA NACION

Temas Mischa Barton