Misterio y preocupación: celebridades que desaparecieron repentinamente de la industria

escuchar

El 19 de enero, el mundo del espectáculo recibió una dura noticia: la desaparición del actor Julian Sands, de 65 años. El intérprete británico de películas como Aracnofobia y Los gritos del silencio fue declarado desaparecido luego de que su familia denunciara que no regresó de una excursión de escalada, que realizó al Monte Baldy, al sur de California. El caso, que todavía no encontró una resolución, recordó episodios de otros artistas que, por diferentes razones y con finales disímiles, también desaparecieron y generaron conmoción entre sus colegas.

*Theophilus London

Theophilus London desapareció en julio de 2022 y fue encontrado el mes pasado; los detalles de su desaparición fueron guardados bajo un total hermetismo Alo Ceballos - GC Images

El rapero y frecuente colaborador de Kanye West, Theophilus Musa London, generó preocupación en sus seres queridos el 28 de diciembre del año pasado cuando desapareció de un día para el otro. Su familia realizó la denuncia en California luego de que el artista no se pusiera en contacto con sus integrantes desde el mes de julio. Asimismo, sus amigos coincidieron en que, alrededor de esa fecha, el músico dejó de comunicarse con ellos. Mientras las fuerzas policiales llevaban adelante una investigación, el entorno del rapero comenzó a pronunciarse en redes sociales, donde realizaban publicaciones con fotos de Theophilus y los datos para contactarse en caso de verlo. “Theo, te extrañamos, tu familia y tus amigos te están buscando. Mandános una señal desde donde sea que te encuentres, no importa lo que te esté sucediendo, nosotros iremos a buscarte”, expresó el desesperado padre de London.

En enero de este año, su primo, Mikhail DjKellz Noel, comunicó que lograron encontrarlo y se mostró muy agradecido por la ayuda recibida. “Les agradecemos a todos por el apoyo que nos han dado en su búsqueda”, expresó Noel y sumó: “Es muy gratificante ver cómo uno encuentra contención no solo en la familia y en los amigos, gracias a todos”. En cuanto al estado de London, su primo prefirió no entrar en detalles, pero sí informó que lo hallaron en buenas condiciones de salud. “A Theo lo encontramos bien y ahora está seguro, por lo que pedimos privacidad”, solicitó Noel el 5 de enero cuando el artista nominado al Grammy fue visto en Los Ángeles luego de meses de haber estado desconectado de su vida habitual por razones que, hasta el momento, no trascendieron.

*Sean Flynn

Sean Flynn, hijo del popular actor Errol Flynn, desapareció cuando fue a cubrir, en 1970, la guerra civil camboyana

El caso del actor y fotoperiodista Sean Flynn, hijo del recordado intérprete Errol Flynn, es verdaderamente conmocionante. E l nombre del joven había dado la vuelta al mundo por su impactante registro de la Guerra de Vietman y, en 1970, Flynn decidió cubrir la guerra civil camboyana junto a su colega, Dana Stone. De hecho, el 6 de mayo de ese mismo año fueron fotografiados por última vez mientras permanecían arriba de sus motos, esperando avanzar en uno de los checkpoints de la zona. Nunca más regresaron.

En abril de 2010, se encontraron restos en una fosa común en Camboya pero, tras una investigación, se descartó que pertenecieran al joven que tenía 28 años al momento de su desaparición . Flynn se encontraba trabajando para la revista Time como colaborador freelance con Stone, quien estaba cubriendo la guerra para la cadena CBS. El fotógrafo fue declarado muerto in absentia en 1984. Es decir, aunque no se pudo recuperar el cuerpo, todo indicaría que Sean fue secuestrado por los Jemeres Rojos y ejecutado posteriormente, como sucedió con más de 30 periodistas que fueron capturados en la frontera con Vietnam. La madre de Flynn, la actriz y cantante francesa Lili Damita, quien murió en 1994, gastó su fortuna en la búsqueda de su hijo y nunca se recuperó de la tragedia. Si bien en 1962 volvió a contraer matrimonio con Allen Loomis, la pareja se divorció en 1983. La artista no tuvo más hijos y murió en soledad en Florida, por complicaciones de su diagnóstico de Alzheimer.

*Margot Kidder

Margot Kidder, como Lois Lane, en Superman, una actriz talentosa que no pudo lidiar con un diagnóstico que cambió su vida

La actriz canadiense Margot Kidder, quien alcanzó la fama por su rol de Lois Lane en la saga de películas de Superman protagonizadas por Christopher Reeve , tuvo un momento turbulento en su vida a finales de los 80, cuando fue diagnosticada con trastorno bipolar. Cuando se le comunicó la noticia, Kidder se mostró reticente a recibir un tratamiento y pasó años sin tomar la medicación que podía ayudarla con los síntomas. En 1996, como consecuencia de tantos años de no estar atendida de manera adecuada, la actriz tuvo problemas para manejar un revés de su cotidianidad. Ese año, se encontraba escribiendo su autobiografía cuando un virus afectó su computadora. Su obra, que le llevó tres años de escritura, se borró por completo. Cuando llevó a arreglar la computadora todavía con esperanzas, le confirmaron que los archivos no podían ser recuperados. Allí mismo, la actriz experimentó un episodio que la condujo a desaparecer y a caminar sola por las calles de Los Ángeles por días.

Margot Kidder luchó contra problemas de salud mental toda su vida Evan Agostini - Hulton Archive

Kidder también se cortó el cabello con una hoja de afeitar y empezó a vivir en la calle, en la ciudad en donde tanto había brillado con su talento. Cuando un hombre la encontró en la parte trasera de su residencia, le comunicó a la policía de su paradero y Kidder fue internada en un hospital psiquiátrico. Al ser examinada, se supo que la actriz había sido abusada sexualmente en esos días de desaparición. Con el tiempo, aceptó el tratamiento y pudo convivir con la enfermedad por años, convirtiéndose incluso en una activista por causas de salud mental y recuperando su carrera con trabajo en el cine independiente. Sin embargo, en 2016 sus amigos empezaron a notar que se estaba comportando erráticamente y esa conducta terminó siendo irreversible. Kidder murió de sobredosis de fármacos y alcohol en 2018, a los 69 años.

Margot Kidder en Superman - Fuente: YouTube

“En los últimos meses de su vida, ella estaba como siempre, amorosa. Los desafíos a los que se enfrentaba eran públicos, quiero que se sepa que ella era gloriosa, una persona con una energía avasallante”, contó su amiga Joan Kesich, quien en mayo encontró el cuerpo sin vida de Kidder en su casa de Livingston, Montana.

*Nick Stahl

Nick Stahl estuvo al borde de la muerte por su adicción a las drogas y desapareció en dos ocasiones Vera Anderson - WireImage

El actor de 43 años oriundo de Texas recibió elogiosas críticas por su debut en cine bajo las órdenes de Mel Gibson en el film El hombre sin rostro y se convirtió en una de las grandes promesas de Hollywood, así logró trabajar con Terrence Malick en La delgada línea roja, con Todd Field en En el dormitorio y con Larry Clark en Bully. La carrera de Nick Stahl parecía no tener techo hasta que un episodio acontecido en 2012 cambió el rumbo de su vida. Su esposa, la actriz Rose Murphy, acudió a la policía para que se abriera una investigación sobre el paradero del actor, quien desapareció súbitamente de la casa familiar. La mujer le contó a las autoridades que Nick batallaba contra una adicción a las drogas y estaba preocupada de que hubiera muerto por una sobredosis.

Nick Stahl junto a Mel Gibson en El hombre sin rostro Archivo

No había pasado mucho tiempo desde que los actores se habían convertido en padres de una hija llamada Marlo y Rose no paró hasta encontrar a su marido. Un día, sus amigos recibieron un mail de Stahl en el que les comunicaba que estaba con vida pero que necesitaba ingresar a una clínica de rehabilitación. Rose no estaba copiada en dicho mail y manifestó sus dudas respecto de las intenciones de su pareja de buscar ayuda. Al poco tiempo, la actriz tomó la difícil decisión de separarse. Meses más tarde, el actor de Terminator 3: la rebelión de las máquinas, desapareció por segunda vez y fue encontrado en las calles de Los Ángeles. Al año siguiente fue arrestado por posesión de drogas, lo que implicó un llamado de atención para el actor, quien en 2017 anunció que se retiraba momentáneamente para concentrarse en su sobriedad. Su regreso a la actuación se produjo en 2019 con los largometrajes The Murder of Nicole Brown Simpson y Hunter Hunter.

*Josh Andrew Koenig

Josh Andrew Koenig

Josh Andrew Koenig era un artista completo. El hombre nacido en California fue actor, editor, escritor y activista por los derechos humanos. Su rol más conocido fue el de Richard Stabone en la famosa sitcom Growing Pains, que se emitió de 1985 a 1989. A pesar del éxito de la ficción televisiva, Koening no quiso dormirse en los laureles y empezó a expandirse con trabajos como montajista y productor, y nunca descuidó sus textos. Al igual que el caso de Margot Kidder, Josh, hijo del actor de Star Trek, Walter Koenig, batallaba contra problemas de salud mental, particularmente contra una depresión aguda que, en 2010, lo llevó a querer dejar su vida y cortar lazos con su familia y amigos.

De inmediato se puso en marcha su búsqueda, especialmente en Vancouver, el último lugar en el que fue visto donde se había reunido con viejos amigos. En ese momento, sus padres le rogaron públicamente que regresara a su casa, pero lamentablemente sus súplicas no fueron escuchadas. Josh, quien tenía 41 años, fue encontrado sin vida en el parque Stanley de la ciudad canadiense donde se quitó la vida, para conmoción de sus seres queridos. “Lo único que quiero decir es que si sos una de esas personas que consideran que ya no pueden manejar la vida, tenés que saber que hay gente a la que le importás. Quizá pensás que no, o que no es suficiente, pero mucha gente se preocupa por vos. Antes de tomar una drástica decisión, juntá fuerzas y hablá con alguien”, declaró Walter, el papá de Josh, al poco tiempo de enterarse de la muerte de su hijo.