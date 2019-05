Moby reconoció que no se comportó de manera "responsable" con Natalie Portman

El músico se hizo eco de las palabras de la actriz, quien reveló que cuando tenía 18 años recibió un trato perturbador por parte del artista Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza Moby

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de mayo de 2019 • 11:06

Todo comenzó cuando el músico Moby escribió sobre un supuesto noviazgo que mantuvo con Natalie Portman en su flamante autobiografía, Then It Fell Apart. El cantante, de 53 años, cuenta en su libro que tuvo una relación sentimental con la actriz cuando él tenía 33 y ella, 20. "Nos besábamos debajo de árboles que tenían muchos siglos. A la noche, me llevó a su habitación y nos acostamos uno al lado del otro en su pequeña cama. Luego de que se durmiera, me alejé cuidadosamente de sus brazos. Por algunas semanas traté de ser su novio, pero no funcionó", relata el artista en un extracto que no fue bien recibido por la actriz.

Portman no solo negó haber estado en pareja con Moby, sino que lo acusó de haberse comportado con ella de manera "perturbadora". "Me sorprendió el modo en el que me caracterizó por el poco tiempo que me conoció, porque mi recuerdo es el de un hombre mucho más grande comportándose de manera perturbadora cuando yo recién terminaba la secundaria", le contó Portman a Harper's Bazaar.

"Él dice que tenía 20, y definitivamente no tenía 20. Yo era una adolescente. Apenas cumplía los 18 años. Nunca hubo un pedido de chequear los datos, ni de su parte ni de su editorial, se siente como algo deliberado", aseguró. "Que use esta historia para vender su libro me perturba mucho. Hay muchos errores e inventos", aclaró. "Él me dijo que fuéramos amigos, y nos juntamos algunas veces".

Luego de responderle con un posteo de Instagram de tinte irónico ("respeto su posible arrepentimiento de haber salido conmigo, pero eso no altera los hechos reales de nuestra breve historia romántica"), Moby finalmente se disculpó con la ganadora del Oscar en la misma red social, reconociendo que su conducta del año en que se conocieron no fue la adecuada. "Asumo que fue desconsiderado de mi parte no avisarle a Natalie previamente que iba a ser incluida en mi libro, y fue igual de desconsiderado no respetar su reacción. Odio el haber podido llegar a causarle malestar tanto a ella como a su familia", escribió el músico.

"También acepto que, considerando la dinámica de una relación de casi 14 años de diferencia, debí haber sido más responsable y respetuoso con Natalie cuando nos conocimos hace casi 20 años", concluyó el artista.