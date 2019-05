La actriz negó haber tenido un noviazgo con el cantante y calificó su conducta de "perturbadora" Fuente: Archivo

Natalie Portman salió a dar su propia versión de los pormenores de su vínculo con el artista Moby, luego de que el músico escribiera sobre un supuesto noviazgo que mantuvo con ella en su flamante autobiografía, Then It Fell Apart .

El cantante de "Why Does My Heart Feel So Bad?", de 53 años, cuenta en su libro que tuvo una relación sentimental con la actriz cuando él tenía 33 y ella, 20. Moby describe en detalle los encuentros que vivió con la ganadora del Oscar, tras conocerse en el backstage de uno de sus shows en Austin, Texas.

Según el músico, la visitaba frecuentemente cuando ella comenzaba a estudiar en Harvard, donde pasaban mucho tiempo juntos. "Nos besábamos debajo de árboles que tenían muchos siglos. A la noche, me llevó a su habitación y nos acostamos uno al lado del otro en su pequeña cama. Luego de que se durmiera, me alejé cuidadosamente de sus brazos", recordó, agregando que esa relación le generaba ansiedad. "Por algunas semanas traté de ser su novio, pero no funcionó". Moby también relata que la actriz lo llamó para decirle que no podía seguir con él porque había conocido a otra persona.

La respuesta de la actriz a ese extracto de la biografía del músico no tardó en llegar, y hace referencia a una conducta inapropiada de Moby, quien era mucho mayor que ella. "Me sorprendió el modo en el que me caracterizó por el poco tiempo que me conoció, porque mi recuerdo es el de un hombre mucho más grande comportándose de manera perturbadora cuando yo recién terminaba la secundaria", le contó Portman a Harper's Bazaar.

"Él dice que tenía 20, y definitivamente no tenía 20. Yo era una adolescente. Apenas cumplía los 18 años. Nunca hubo un pedido de chequear los datos, ni de su parte ni de su editorial, se siente como algo deliberado", añadió. "Que use esta historia para vender su libro me perturba mucho. Hay muchos errores e inventos", aclaró. "Él me dijo que fuéramos amigos, y nos juntamos algunas veces".

Lejos de llamarse a silencio, Moby le respondió a Portman a través de su cuenta de Instagram, con una foto de ellos juntos de la época en la que se conocieron, y ratificó la versión de los hechos que narra en el libro. "Me sorprende [lo que dijo] porque realmente salimos, y luego fuimos amigos por años. Me agrada Natalie, respeto su inteligencia y su activismo, pero seamos honestos, no puedo entender por qué dio vuelta la verdad sobre nuestro vínculo. Respeto su posible arrepentimiento de haber salido conmigo, pero eso no altera los hechos reales de nuestra breve historia romántica", concluyó el compositor de Play.