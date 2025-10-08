Los amores de Celeste Cid: músicos, actores, dos hijos y un romance a su medida

Celeste Cid es muy enamoradiza y, aunque intenta mantener un perfil bajo, muchas de sus parejas fueron públicas, lo cual le impide mantener su intimidad en un ámbito privado. Se enamoró varias veces de músicos, de actores y es mamá de André y Antón. Hace casi dos años que está de novia con el actor y director Santiago Korovsky y, ya más relajada, publica fotos de viajes compartidos: fueron a Uruguay, a Brasil, a Grecia.

Se conocieron en febrero de 2023, durante una entrega de los Premios Cóndor: él fue por División Palermo y ella por Planners. Sin embargo, Santiago se había fijado en ella mucho antes de ese día en que Cupido los flechó: hace diez años le mandó un mensajito por Facebook, pero ella nunca le respondió.

Una de las tantas escapadas romántica de Celeste Cid y Santiago Korovsky

Esa noche fue distinta. Tuvieron buena onda, conversaron e intercambiaron contactos. El actor fue el primero en mandarle un mensaje. Y así estuvieron durante algunas semanas, hasta que llegó la primera cita.

Durante algunos meses nadie supo de esta relación y decidieron blanquear en enero de 2024, en el cumpleaños de la actriz. En una entrevista en La Once Diez, Cid contó que son “tal para cual. Santiago es muy buena persona. Hay algo en él que es real, de verdad, bueno y muy divertido. Un artista. Tiene todos esos condimentos. Es una relación muy linda y también es estimulante por todo lo que está por venir”.

La pareja tiene proyectos en común: ella está escribiendo un guion para una serie que también va a protagonizar y a producir, y él va a dirigir. “A veces le cuento cosas de lo cotidiano y me dice: ‘Eso lo tenés que poner en tu serie’. No puedo contar ninguna anécdota sin que termine transformándose en material, porque todo me lo manda al archivo de la compu”, contó entre risas. Por su parte, él publicó en sus redes una foto con ella y la tituló “el segundo robo del siglo”, haciendo hincapié en que lo ama una de las mujeres más bellas de nuestro país. Ella respondió: “Este chico es todo lo que está bien”.

Su primer amor

Con apenas 17 años, Celeste Cid se enamoró perdidamente de Nicolás Cabré. Fue en 2001, cuando ella protagonizaba Enamorarte en Telefe, y él Ilusiones compartidas, en eltrece. Se conocieron en un evento y fue un flechazo. El romance fue tan apasionado como corto. En ese momento no se mostraron juntos pero la historia era un secreto a voces. Se separaron un año después, cuando ella empezó a salir con Emmanuel Horvilleur y él con Agustina Cherri.

Celeste Cid y una imagen tierna del recuerdo con André, el hijo que tuvo junto con Emmanuel Horvilleur Captura Archivo

Celeste Cid y el músico Emmanuel Horvilleur estuvieron tres años juntos y fueron padres de André, que nació en septiembre de 2004. Nunca hablaron de su intimidad, y su separación fue en buenos términos. Mantienen una relación de amistad y respeto, priorizando el bienestar de su hijo; muchas veces ambos contaron que son familia porque se eligieron. En la entrevista radial, Cid habló de ese vínculo: “Me cuesta mucho entender los odios que se generan cuando se terminan relaciones luego de muchos años. Yo siento que Emmanuel es mi familia y lo conozco desde que tengo 17 años”.

Hace un par de años ella compartió una foto con su hijo, que rezaba: “Soy madre del pibe más hermoso del mundo. Bueno, sensible, conectado, inteligente. Buen amigo de sus amigxs. Hicimos todo bien, papito Emma. Gracias por esta aventura compartida”.

Los músicos, su debilidad

En 2009 tuvo una romance fugaz con Fito Paéz. Empezaron a mostrarse juntos luego de una internación de ella. Nunca hablaron de la relación, aunque tuvieron testigos. Se reencontraron unos años después, cuando Fito hizo una participación en Viudas e hijos del rock and roll, novela que ella protagonizaba. Todavía hoy mantienen un vínculo de amistad.

Joaquín Levinton, otro de los amores de Celeste Cid Fernando Gutiérrez

A finales del mismo año la actriz conoció a otro músico, Joaquín Levinton, líder de la banda Turf. La relación estuvo marcada por los excesos. Dos años después se separaron. Alguna vez él dijo: “a Celeste le guardo mucho cariño, es divina y una persona genial”.

Celeste Cid y Chano Moreno Carpentier, cuando la vida les sonreía Revista ¡Hola! - Archivo

Otra vez, en 2013, un músico volvió a cruzarse en la vida amorosa de Celeste Cid. Conoció a Chano Charpentier en casa de amigos en común y fue un flechazo: esa misma noche se fueron juntos. A los pocos meses decidieron convivir y hasta se hicieron el mismo tatuaje, para sellar su amor. Pero la experiencia no fue buena, las peleas eran continuas y al año decidieron separarse. Fue un vínculo tormentoso. Se decía que las adicciones de ambos fueron el gran problema, pero el músico lo desmintió: “Somos explosivos, en el buen y en el mal sentido. Cuando nos peleábamos, ardía Troya, y cuando estábamos bien, éramos muy felices”. Al tiempo, Chano contó: “A Celeste la adoro, nos llevamos bárbaro y hablamos casi todas las semanas, aunque el amor no funcionó. Y con su profesión nunca tuve problemas. Ella además es cero farandulera”.

Un papá elegido

La relación entre Celeste Cid y Michel Noher comenzó a principios del verano de 2016, y se hizo pública con el embarazo: Antón nació en octubre de ese mismo año. Habían compartido el elenco de El deseo en 2004, novela que ella protagonizaba y en la que él hizo un pequeño papel.

En ese momento tuvieron buena onda, pero no pasó nada. Se reencontraron mucho tiempo después, conversaron y quedaron en contacto a través de redes sociales. Noher contó alguna vez que primero se eligieron como padres y, luego, como pareja. “Nos conocimos y decidimos tener un hijo juntos. Me acuerdo que fue fuerte; ella estaba en Chile trabajando y yo viajé. En un atardecer de esos mágicos, nos miramos y los ojos y le dije: ‘Yo te elijo como madre de mi hijo’. Y ella me respondió: ‘Yo te elijo como padre de mi hijo’. Fue hermoso”.

Celeste Cid y Michel Noher, fueron pareja y tuvieron un hijo juntos, Antón Instagram

La separación fue dos años después y sin escándalos. Hoy mantienen un buen vínculo y aclaran que son familia. “Es muy genuino el cariño y el amor que nos tenemos y eso va a seguir siendo así. Nada mejor que un hijo para ser personas adultas, responsables y amorosas, y sostener nuestra familia”, aseguró Celeste en un programa radial. En tanto, él dijo: “Hay algo que tenemos en común y es nuestro hijo Antón que es la cosa más bella del planeta. Ahí hay algo hermoso que es amor. El amor tiene muchas formas y no es una cosa fija”.

En 2019 la actriz tuvo un romance con Iván Pierotti, productor audiovisual. Por ese entonces ella decía: “Estoy en pareja, es la primera vez que lo digo… Me gusta poder decirlo. Él es director, hace videos. Es lo más”. Y compartía un mensaje en sus redes: “Cada día que pasa puedo verte y quererte mejor. Ojalá nos sigamos mirando así mucho tiempo”. Estuvieron tres años juntos.