La tierna y fallida foto de la madre de Santiago Korovsky en el homenaje que le hicieron en la UBA

No es la primera -ni seguro la última vez- que Santiago Korovsky sorprende con sus divertidas ocurrencias a través de las redes sociales. El martes, el actor recibió un reconocimiento en la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero la atención se la robó una fotografía que publicó su madre y de la que él se hizo eco.

La foto que sacó la madre de Santiago Korovsky y que causó furor en las redes (Foto: Instagram/@santikorovksy)

“Me entregaron un reconocimiento en la UBA y esta fue la foto que sacó mi mamá”, escribió sobre la imagen que publicó en su feed de Instagram, cuenta en la que acumula 389.000 seguidores. Pese a que se ve a algunos directivos de la institución, él no está o eso es lo que parecía hasta que se encargó de aclarar que era quien se ve asomarse. “Este soy yo”, agregó junto a una flecha que probaba lo que decía.

Como era de esperarse, la publicación no solo recibió miles de likes, sino también decenas de comentarios. “Lamento que no valores lo bien que salieron tus dos dedos“; ”Ella sabe que estás ahí, no necesita pruebas“ y ”Al que su madre nunca lo cortó en la foto que se presente a División Palermo porque pertenece a una minoría", fueron solo algunos.

Algunos de los comentarios que Santiago Korovsky recibió de sus seguidores (Foto: Captura Instagram/@santikorovsky)

Sin embargo, el mensaje que más reacciones generó fue el que dejó Celeste Cid, su pareja: “Está orgullosa de tus compañeros. Aguante todo”.

El comentario de Celeste Cid que no pasó inadvertido (Foto: Captura Instagram/@santikorovsky)

Korovsky también causó risas días atrás cuando mostró el momento en el que se encontró con una comadreja y sus crías mientras daba una caminata nocturna junto a su enamorada. “¡Ay, los hijitos, bol***! Es una comadreja y tiene los hijitos arriba que se le caen y se suben”, se la escuchó decir a la actriz en el video que subió.

La ternura se desbordaba en la voz de Cid mientras contemplaba la lucha de los pequeños marsupiales por aferrarse al lomo de su progenitora. Pero la calma se rompió: la comadreja guio a su prole hacia un destino inesperado, desapareciendo por la abertura de un tubo en la pared del edificio. “¡Ay, mi vida, quiere entrar ahí! Ay, mi amor”, exclamó la intérprete de Virginia en Las Estrellas (eltrece).

Celeste Cid y Santiago Korovsky protagonizaron un viral encuentro con una zarigüeya y sus crías durante una caminata nocturna

Con su toque humorístico, Santiago acotó: “En realidad yo me asusté y Celeste empatizó con ella”. Y agregó: “La ‘música de terror’ son las campanas de la iglesia que le dan el toque”.