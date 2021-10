Molly Ringwald revela por qué no puede ver sus películas de los 80 con sus hijos menores

En el actual contexto de cambio social y el surgimiento de movimientos reivindicativos como el #MeToo, Molly Ringwald reconoce que no es capaz de ver sus películas de los años 80 junto a sus hijos menores debido a parte de los contenidos que abordan los films.

La exestrella adolescente, que saltó a la popularidad por sus papeles en producciones como Se busca novio o El club de los cinco, asegura que ciertas escenas en las que estaría presente el racismo, el sexismo y la homofobia dentro de su filmografía ahora la hacen sentirse incómoda frente a la pantalla .

En diálogo con Radio Andy, de SiriusXM, la actriz explicó: “Definitivamente, es un momento diferente. La gente me pregunta si he visto las películas con mis hijos y debo decir que lo he hecho con la mayor, Mathilda, tras lo cual tomé el impulso para escribir un artículo en 2018 sobre el tema para The New Yorker. Fue una experiencia tan emotiva que no encontré fuerzas para verlas con mis otros dos hijos”, dijo.

Y agregó: “ Mi hija de 12 años, Adele, es la persona más despierta que hayas conocido, por eso no sé cómo voy a pasar por eso. Me imagino viéndolas con ella y a ella diciendo: ‘¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo podrías ser parte de algo que ...’ ”.

Ringwald, de 53 años, es madre de tres hijos junto a su esposo, Panio Gianopoulos: Mathilda, de 17, y los gemelos Adele y Roman, de 12. “ Hay elementos en esas películas que encuentro homofóbicos, pero, por otro lado, también se trata de personajes que se sienten marginados y que atraviesan complicaciones. Siento que eso es lo que hace que las películas sean realmente maravillosas ”, aclaró a continuación la intérprete.

Ringwald se opone, por ello, a la censura de estos films, más allá de algunas de las situaciones obsoletas que se narran en las historias. “ Eso no significa en absoluto que quiera que se editen. Estoy orgullosa de esas películas y les tengo mucho cariño. Son una parte importante de mí ”, explicó.

La actriz se hizo famosa con la película Se busca novio Instagram Molly Ringwald

Si bien la actriz nunca renegó de las películas que la hicieron famosa en los 80, en el texto que escribió para The New Yorker se expresó en contra de El club de los cinco: “Después de haber visto la película con mi hija de 10 años, me di cuenta de que en algunas escenas hay comportamientos sexistas, como cuando uno de los personajes mira por debajo de mi falda sin mi consentimiento. Una situación inapropiada y chocante. (...) Sigo pensando en esa escena; la última vez que pensé en ella fue durante el último otoño, momento en el que numerosas mujeres alzaron su voz acusando de abuso sexual a Harvey Weinstein, cuando el movimiento #MeToo ganó fuerza”. Luego agregó: “Si las actitudes hacia el sometimiento femenino son sistemáticas, y creo que así son, tiene lógica pensar que el arte que consumimos juega un rol a la hora de reforzar esas mismas actitudes”.

Focalizándose aún más en la dinámica entre los personajes, Ringwald apuntó: “Lo que ahora puedo ver más que nada es cómo Bender [personaje interpretado por el actor Judd Nelson] acosa sexualmente a Claire a lo largo de todo el film. Cuando no está sexualizándola, él se saca su bronca interna agrediéndola, diciéndole ‘patética’ o ‘reinita’. Es su rechazo el que lo inspira. Claire es despectiva con él… Y él jamás se disculpa por nada. Pero, sin embargo, se queda con la chica en el final”.

Por otra parte, más allá de sus objeciones, la actriz destacó que el film de John Hughes que se convirtió en un clásico de los 80 “combina la furia y el miedo que los adolescentes sienten al estar aislados”. “Ver que otros pueden sentirse de la misma manera, quizá sea un bálsamo para los traumas que experimentan muchos adolescentes”, detalló en su ensayo.