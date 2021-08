Momento de decisiones: Débora Plager explicó por qué se fue de Intratables y se negó a bailar en el caño

En los últimos días, se generó una fuerte polémica por los reemplazos en la pista de ShowMatch. Al caso de Ángela Leiva, Sofía “Jujuy” Jiménez y Barby Silenzi, se sumó el de Débora Plager, que debido a una lesión que viene arrastrando desde la primera gala del certamen tampoco pudo hacer el ritmo del caño. Este viernes, la periodista opinó sobre las sanciones impuestas por el jurado, contó cómo logra equilibrar su labor periodística con el reality y confesó los motivos que la llevaron a bajarse de Intratables.

“No pensé que era tan demandante y lo es, trato de combinar todo”, comentó Plager este viernes en Nosotros a la mañana. Y si bien aseguró que esta competencia es un juego para ella, contó cómo hace para combinar su participación en el reality con su labor de periodista. “Me lo tomo como un juego, pero es una responsabilidad; de lunes a lunes a ensayar y en el medio cambiar el chip para ir a la radio, escribir mi columna en El Cronista o tener alguna reunión. Me gusta esa dualidad, me parece que está bueno ese doble juego y lo juego con mucho placer”, reveló.

En cuanto a qué la llevó a aceptar esta propuesta, la periodista confesó que es una decisión que viene meditando desde antes de la pandemia. “Acepte la propuesta desde la seguridad de lo sólido que construí con mi trabajo. Después de la pandemia aprendí a vivir el hoy, para alguien como yo que soy muy controladora y ansiosa tuve que aprenderlo”, expresó, Y si bien contó que lo consultó con su familia, aseguró que la decisión fue solo suya. “Uno siempre tiene miedo de equivocarse, pero lo peor es no tomar las decisiones”, advirtió.

Plager también hizo referencia a las críticas por estar en un reality de talentos. “Yo en mi trabajo sigo siendo súper rigurosa y esto para mí es un juego. Los colegas de Intratables lo tomaron con mucho humor, nunca jamás me descalificaron o chicanearon por esto. Yo si estoy opinando de política o haciendo una entrevista, nadie me salta con una chicana de: ‘ah pero ayer estabas bailando’”, aseguró.

Tras confesar que la primera vez que salió a la pista la vivió con mucha naturalidad, la participante que decidió no hacer el ritmo del caño por una previa lesión en una de sus costillas opinó sobre el escándalo que se armó con sus compañeros por el tema de los reemplazos. “Yo no puse ninguna condición en mi contrato. Antes de empezar me fisuré la costilla, algo súper doloroso. A los 10 días debuté en el cubo. El resto de las galas cuidábamos esa zona para no hacer ningún movimiento, pero yo le dije a la producción que si había caño, no lo iba a poder hacer por este tema. Eso fue hace un montón, ya estaba acordado. Yo acepto las reglas del juego, si eso implica un 0 del jurado está ok, si eso implica quedar descalificada está ok”, señaló.

“Para mí tendrían que evaluar lo que ven en la pista, pero bueno es un criterio, yo lo respeto. Si la idea era castigar a los reemplazos tendrían que haber premiado más a los que estuvieron. A Noelia (Marzol, quien bailó en lugar de la periodista) le pusieron un cero y a Viviana Saccone, que fue y puso todo, un 2. No hay mucha diferencia. Ahí no hubo ecuanimidad entre el premio y el castigo, no sé qué era mejor, si bailar o quedarte en tu casa”, opinó en referencia a la puntuación de Pampita Ardohain.

Mientras reconoció que se armó un grupo muy lindo con sus compañeros, la rubia desmintió que haya mala onda con el jurado. “Nuestro grupo de WhatsApp es todo de apoyo, muy divertido. Hay mucho compañerismo, cosa que nunca me imaginé. Con el jurado hay una especie de juego, pero antes del aire Hernán Piquín está con nosotros charlando en camarines, hay muy buen clima”, admitió mientras aseguró que jamás se enojaría por una devolución. “Yo soy muy vehemente cuando defiendo ideas o valores, pero esto es un juego para mí; entonces, no hay modo que me saquen de mi eje, que me enoje. No me lo tomo como algo personal”, aclaró.

Chau, Intratables

Sin dudas, Débora Plager era uno de los referentes de Intratables, quizá por eso la noticia de se bajaba del ciclo sorprendió a todos. Tras confesar que su participación en el programa político era un ciclo cumplido, la panelista habló de los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. “Fue un proceso, sentí que era un ciclo cumplido, que ya no tenía mucho para aportarle al debate y el programa quizá no tenía mucho para aportarme a mí”, reveló muy segura.

Curiosamente, su decisión coincidió con la incorporación de Alejandro Fantino, quién vino a darle un nuevo aire al programa. “Me quedaron muchos amigos, que me llevo conmigo. Sentí que había una manera de expresarme muy limitante en cuanto a lo conceptual, había cierta superficialidad conceptual que a mí me ponía un límite a la hora de poder expresarme y decidí correrme en los mejores términos. Esa seguridad uno la adquiere con los años, tiene que ver con la madurez. Estoy en una etapa de mucha seguridad a la hora de tomar decisiones”, admitió.

En cuanto a las intenciones de cambiar un poco el formato original, Plager opinó: “Esa es una decisión del conductor y yo siempre acompaño y apoyo. Pero en ese proceso en que entró Fantino yo decidí irme así que no sé cuáles serán las decisiones que tomen”.

LA NACION