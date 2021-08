Débora Plager, durísima con Intratables tras su renuncia: “Había una superficialidad limitante”

Débora Plager fue una de las integrantes históricas del programa de actualidad Intratables junto, con Diego Brancatelli y Paulo Vilouta, pero en julio renunció y se despidió del canal América después de ocho años de relación laboral.

“Sentía que para poder sumar mis ideas había cierta superficialidad informacional que me estaba resultando limitante a la hora de trabajar; y dije bueno, quizás es ahora el momento de abrir la puerta a que vengan cosas buenas”, contó la periodista quien, luego de meditar la decisión, se reunió con la directora de contenidos del canal, Liliana Parodi, para irse del ciclo que conduce Alejandro Fantino tras la partida de Fabián Doman.

“Sentía que ya no me resultaba desafiante. La decisión fue madurando y un día sentí que era momento de hacerlo, que ya no tenía mucho para aportarle a Intratables, e Intratables a mí”, dijo en diálogo con el programa Por si las moscas de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Débora Plager sobre Intratables: “Llegó a un momento en que se agotó

“Creo que llegó a un momento en que se agotó”, agregó sobre la actualidad del programa de información y opinión, y destacó que, si bien se alejó de América, sigue en radio Rivadavia y en La Academia de ShowMatch “el tiempo que permanezca”.

En ese sentido, reveló que no esperaba llegar lejos en el programa que conduce Marcelo Tinelli por eltrece: “Cuando avisé en mis otros trabajos dije ‘son dos meses, no creo que llegue muy lejos’; y todavía estoy acá, nadie lo puede creer”.

Sobre la controversia que se generó luego de que pidiera un reemplazo para no bailar en “El Caño”, Plager dijo: “Yo había planteado que no estaba en las condiciones físicas como para hacer el caño, y les expuse a sabiendas de que no sabía cómo eran las reglas y que por ahí podía quedar descalificada y era válido”.

Y finalizó: “Todo era aceptable para mi, pero la producción permitió el reemplazo”.

