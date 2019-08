Monzón, Facha Martel y Olmedo: Nancy Herrera y sus "dardos vintage"

Nancy Herrera estuvo en Confrontados, el ciclo de elnueve Fuente: Archivo

15 de agosto de 2019 • 17:08

La serie sobre la vida de Carlos Monzón trajo escándalos y éxitos. Por un lado, Susana Giménez salió al cruce de los productores desmintiendo algunos hechos que aseguran que el exboxeador era violento con ella. Por otro, la imagen que muestran del Facha Martel despertó el malestar de su hijo Román, quién aseguró que ya inició acciones legales contra Space y Disney porque están dejando a su padre como a un mafioso.

A esta polémica también se sumó Nancy Herrera, la viuda de Alberto Olmedo (que era muy amigo del exboxeador y de Martel). Y, por supuesto, la fatídica muerte del capocómico volvió a escena una vez más.

Esta tarde, la exmujer de Olmedo volvió a hablar en Confrontados y disparó contra todos. Primero, se encargó de responder los dichos de René Beltrán, quién ayer estuvo presente en el piso y sembró la duda sobre qué hubiera pasado esa noche si ella no hubiese estado en Mar del Plata. "Creo que Nancy tiene una verdad que se guarda para ella, algo oculta", había opinado en el programa de Canal 9.

Luego de ver el tape y muy cansada por la situación, Nancy comenzó su descargo: "Hice todo para salvarlo cuando lo vi colgado de la baranda del balcón. No entiendo por qué tantas dudas. Se hizo un peritaje en su momento. Está todo en el expediente, cualquiera lo puede ver. Si hubiese una mínima duda, yo no estaría acá sentada. Yo no tengo la culpa de lo que pasó, no tengo la culpa de la muerte de Olmedo".

Casi terminando el programa, Herrera volvió a hablar del hijo del Facha Martel, quien reaccionó cuando la mujer señaló a su padre como el dealer de la farándula en esa época.

"Esta mujer le hizo muy mal al Negro. Ella era la primera consumidora de esa sustancia. Si ella no hubiera ido a ese departamento, el Negro hoy estaría con vida (.) Además, lo engañó a Olmedo con varios de sus amigos. Quizá le tenía ganas a mi padre y por eso la bronca", había comentado Román en los medios tiempo atrás.

Frente a esto, y harta de las acusaciones, la ex de Olmedo respondió: "El Negro no era Heidi. Yo no era su proveedora de drogas. En ese momento ese chico tenía 7, 8 años. ¿Le va a creer lo que le dijo el papá? El Facha tenía unos celos absolutos conmigo porque yo al Negro le habría la cabeza sobre quién tenía al lado y él me escuchaba. Facha era una mala influencia para él y para Monzón. Y si no mirá cómo terminó Carlos viviendo en su casa. El hijo tendría que leer un poco más lo que fue su papá. Que se interiorice antes de hablar de una mujer. Aprendió del padre a ser tan misógino", concluyó Herrera.