La actriz, que estaba en pareja con Alberto Olmedo al momento de su trágica muerte, apuntó contra Adrián Martel

Nancy Herrera se encontraba en pareja con Alberto Olmedo el fatídico verano en que se produjo su muerte, en marzo de 1988. Un mes antes ocurrió, también en Mar del Plata, el femicidio de Alicia Muñiz, un hecho que volvió a tomar relevancia por estos días debido al éxito de Monzón la serie.

Este mediodía, Herrera estuvo en Confrontados, y apuntó contra la figura de Adrián "El Facha" Martel, un actor que era muy cercano tanto a Olmedo como a Carlos Monzón. "Al principio me parecía un estúpido, porque esa gente se enmascara con maquillaje, pero era el facilitador de drogas y mujeres", disparó. "No se despegaba del lado del 'Negro' y esa era una de las peleas que tenia con mi marido. No me gustaba esa relación".

"Muchas veces, cuando eran los 8 de la mañana y el 'Negro' no aparecía, yo iba a buscarlo a un boliche que se llamaba Jazz, en la Rambla. Le decía que estaba rodeado de bosta, que tenía que descansar porque a la noche tenía dos funciones. El Facha era un amigo que lo destruía. Parecía bipolar. Yo soy bipolar pero me trato y nada que ver con él. (...) Se sentía omnipotente, que podía arreglar el mundo en cinco minutos", recordó sobre el actor, que murió

Herrera insistió con la idea de que Martel "era el dealer" de Olmedo y Monzón. "Me acuerdo que el día que murió Alicia, El Facha guardó la droga en la pava que estaba llena de agua y tenía miedo de que los policías le pidieran mate. Esa noche yo estaba en Pinamar. Me avisó el conserje del hotel y encendí la tele. Lo llame al 'Negro' y me dijo textual: 'La ahorcó y la tiró'", contó.

"De todas maneras, quiero aclarar que solamente vi una vez a Alicia y a Carlos, en una cena. Pero el 'Negro' era muy amigo de él. Cuando estaba en la comisaría, le llevó un cartón de cigarrillos. Me pareció noble porque los amigos se borraron. Y uno de ellos fue El Facha, que se creía el gran cómico, tenía un ego elevado, hablaba mal de la gente", sentenció.

El lunes, el hijo de Martel, Román, contó que fue testigo de las horas posteriores a la muerte de Muñiz, debido a que la casa en la que sucedió todo era la que alquilaba su padre en Mar del Plata. Y, al ser consultado sobre las versiones que señalaban al actor como el que proveía la droga a muchos famosos, no dudó en salir en su defensa: "Sé que había droga para algunas personas del elenco para toda la temporada, pero nadie vendía nada. No quiero que ensucien la imagen de mi papá y me voy a asesorar con un abogado".