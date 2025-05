Es el nieto de Carlos Monzón, fue parte de El Eternauta y sueña con que su apellido vuelva a destacarse en el ring

Pese a que algunos allegados de famosos prefieren ocultarse de la prensa y dedicarse a algo ajeno al ambiente, otros deciden seguir los pasos de quienes fueron sus padres, abuelos o tíos; y este es el caso de Agustín Monzón, el nieto Carlos Monzón, el boxeador que no solo se lució en el ring, sino también en la pantalla grande, pero terminó condenado por el asesinato de Alicia Muñiz.

Agustín Monzón tiene 23 años Prensa Telefe

El joven de 23 años es hijo de Silvia, la primogénita del deportista y Mercedes Beatriz García, conocida como ‘La Pelusa’. Pese a que es oriundo de Santa Fe, con 17 años y una vez finalizados sus estudios secundarios, decidió emprender viaje a Buenos Aires para estudiar actuación, su verdadera pasión, que lo llevó a participar nada más ni nada menos que como doble de riesgo en El Eternauta, la ficción basada en la historieta de Héctor Oesterheld que se estrenó el 30 de abril en Netflix y se convirtió rápidamente en un suceso mundial.

Agustín Monzón, como doble de riesgo en El Eternauta (Foto: Instagram/@agustinmonzon01)

Sin embargo, no todo se dio rápidamente. Una vez llegado a la gran ciudad y mientras estudiaba, trabajó tres años como bachero de una cervecería. Aquel esfuerzo le llegó con creces. Participó en Monzón (2019), la serie que retrató la vida de su abuelo -a quien nunca llegó a conocer- y en Coppola, el representante (2024), la producción que cuenta parte de la vida de Guillermo Coppola.

Agustín Monzón en Coppola, el representante (Foto: Instagram/@agustin monzon01)

También se destacó como participante en Survivor Expedición Robinson (Telefe), reality al que se anotó porque, según reveló en más de una ocasión, se lleva muy bien con el deporte, experiencia de la que formó parte un mes y diez días.

Agustín Monzón vivió la experiencia de Survivor durante un mes y diez días Survivor, Expedición Robinson

Pero hay un dato no menor en su vida: al igual que su abuelo, quiere subirse al ring. “Uno no elige su legado, naces con él. Es algo que se hereda. Es como si el destino hubiese trazado la línea que uno tiene que recorrer. Porque nadie, pero nadie puede escapar de donde viene. Nadie puede huir de su pasado, pero uno sí puede honrarlo, defenderlo y hasta construir algo mejor. Y hoy me toca a mí seguir escribiendo esta historia”, dijo en un video que publicó hace tan solo cinco días en su perfil de YouTube y en el que habló de su sueño.

Agustín Monzón se subirá al ring

“Auténtico!!! ¡Desde que te conocí en Survivor siempre tan transparente, eso me llamo la atención en vos tan seguro de vos mismo!! Ansiosa por ver todo lo que vas a lograr... éxitos"; “Grande, Agus! Con todo” e “Impecable, animal. Mucho éxito”, fueron algunos de los comentarios que recibió y en los que le demostraron apoyo.

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 37.000 seguidores, Agustín comparte no solo sus momentos libres sino también gran parte de su trabajo. Entre las publicaciones que fijó en el feed, está su visita al living de Susana Giménez, precisamente en 2019. En aquel entonces, la diva le preguntó sobre qué expectativas tenía con respecto a su carrera. “Básicamente, quiero transmitirle un buen mensaje a la gente, y como profesión siempre soñé con ser actor”, respondió.

Susana Giménez recibió a Agustín Monzón, nieto de Carlos - Fuente: Telefé

En ese sentido, comentó que se postuló para el papel de su abuelo en la serie que retrataba su vida, pero no fue elegido. “Hice el casting, pero no quedaba con el perfil de un Monzón joven y prefirieron darme una participación más pequeña y estoy muy agradecido”, completó.