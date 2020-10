Mora Godoy, sobre su relación con Gustavo Sofovich: "No quiero poner etiquetas ni tener expectativas"

17 de octubre de 2020 • 17:01

Hace apenas unas semanas,el productor Gustavo Sofovich "blanqueaba" su relación con Mora Godoy. Este sábado, la bailarina también dio precisiones sobre el vínculo que los une y explicó que en este momento, para ella es importante que el hombre que esté a su lado comprenda su profesión y que su prioridad es su hija. Además, adelantó que están trabajando en un proyecto conjunto.

En diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina, Godoy comenzó expresando: "Estoy muy bien conmigo en este momento. Es importante el factor tiempo, porque uno tiene que dejarse conocer y conocer al otro. Hay un momento en que uno ya está grande y ya pasó por otras parejas". Y, concretamente sobre su romance con el productor, indicó: "No quiero poner etiquetas ni tener expectativas. Lo importante es que entienda la profesión que yo llevo y que tengo una hija".

Sobre el proyecto laboral que los une, reveló: "Está produciendo algo que es para mí. Yo desperté más creatividad en esta pandemia porque me permitió tener más tiempo para pensar, y él es muy buen productor. Él produjo muchas cosas, algunas que por ahí no se conocen. Y ahora reinventó un programa (Polémica en el Bar)".

Con respecto a qué es lo que espera en esta etapa de su vida de la compañía de un hombre, precisó: "Me gustaría tener un compañero de vida que entienda muy bien mi profesión y con el que comparta el mismo lenguaje. Eso es muy difícil en mi ambiente, y en relaciones anteriores no me han entendido".

Al hablar de la crisis que atraviesan los espectáculos por causa de la pandemia, Godoy señaló: "Ya pasaron siete meses. Vamos a tener que reestructurarnos para volver a trabajar. Y nosotros, como no somos una empresa, no recibimos ATP, no cobramos el IFE. Me preocupa mucho cómo buscarle la vuelta, no solo por la cabeza, sino por el cuerpo también".

