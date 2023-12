escuchar

Polémica en el bar tuvo el pasado domingo su cierre de temporada y Marcela Tinayre , conductora del programa a lo largo de este año, despidió el ciclo expresando su “felicidad” por el trabajo compartido con el equipo. “Ha sido una enorme felicidad ocupar este lugar y vamos a brindar sin parar durante todo el programa”, advirtió la presentadora al comienzo de la emisión y contó que para la ocasión estuvo presente “toda la plana mayor [de la producción] y, por supuesto, el señor Gustavo Sofovich”.

A pesar de los desencuentros que la distanciaron del productor, la conductora decidió hacer las paces y mostrar ante cámara que las discrepancias entre ambos no le quitan el sueño después de que sus tertulianos sacaran el tema a debate.

“La única pelea que tuviste fue con él...”, comentó Flavio Mendoza avivando la polémica, a la vez que, junto al resto de sus compañeros, animó a una reconciliación en público al grito de: “¡Que se besen, que se besen!”.

En este momento, Sofovich entró en escena, se acercó a Tinayre y besó a la conductora en los labios frente a la sorpresa de sus compañeros, que celebraron el gesto. La hija de Mirtha Legrand se ruborizó, pero siguió adelante con sus emotivas palabras de despedida del ciclo, remarcando el hecho de haber sido la primera cara femenina en ponerse al frente de este clásico de la televisión argentina.

“Estamos muy felices de hacer este programa que lleva 60 años y esta vez, por primera vez, conducido por una mujer. Alegría enorme, felicidad es lo que siento”, manifestó.

La conductora celebró la buena sintonía de trabajo compartido en equipo e hizo un repaso por las distintas etapas que vivió el programa. “Todos somos como una gran familia y a medida que veníamos más todos los días, era más una gran familia. Estoy súper orgullosa, súper feliz, contenta, hay días en que nos íbamos, por ahí, enojados porque sentíamos que no habíamos hecho bien el programa, que no habíamos estado contentos con nosotros mismos, pero eso pasa, pasa en las funciones de teatro y pasa en todos lados”.

Tinayre también dijo que, en lo personal, fue “un placer haber llegado hasta acá” y a continuación destacó la labor de toda la producción. “En estos estudios Kuarzo trabajo hace muchos años y los técnicos, a los que conozco hace muchísimo, son gente extraordinaria, toda cumplidora. Gracias a todo el control, a nuestro director, a todos”, destacó.

“Clima tenso”

A pesar del aparente buen clima al que se refirió la presentadora, Ángel De Brito reveló días atrás en LAM que el vínculo entre Tinayre y Sofovich no atravesaba su mejor momento. “Terminó la grabación de Polémica en el bar, me invitó Marcela, porque somos amigos, y estaba Gustavo. Había un clima tenso detrás de cámara”, detalló primero el conductor.

E insistió: “Todo mal entre Marcela y Sofovich. Pésimo, no mal. No me lo contó nadie, lo presencié. Ella estaba grabando y él le gritaba cosas detrás de cámara, o mejor dicho, hablaba fuerte. Con ese clima se trabaja ahí, después nos critican a nosotros”, remarcó De Brito.

Semanas atrás, la propia Tinayre se había referido a su vínculo con el productor en diálogo con el programa Socios del Espectáculo. La conductora mencionaba entonces que las supuestas diferencias con el hijo de Gerardo Sofovich se deberían en parte al supuesto enojo de este por no haberlo invitado a su fiesta de cumpleaños. “A mucha gente no la invité porque me olvidé. Me parece que se enojó, estaba como ofendido. Pero no te podés ofender”, opinó restando importancia al asunto.

Por otro lado, a pesar de los aires de cambio que suponía esta vuelta de Polémica en el bar, los resultados no fueron los esperados y en varias ocasiones se notó al aire los cortocircuitos que había con la producción así como Tinayre expresó sus enojos y quejas por algunas situaciones que vivió.

LA NACION