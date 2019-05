More Rial denunció penalmente al youtuber Martín Cirio, La Faraona

La hija de Jorge Rial, furiosa con las burlas del youtuber Crédito: Instagram: More Rial

8 de mayo de 2019

Eran días tranquilos para la hija de Jorge Rial , que se paseaba por los programas presentando a su hijo Francesco, primero en Intrusos y luego en Bailando por un sueño. Pero la calma se acabó. Hoy Morena se despertó con una noticia: llevará a la justicia a Martín Cirio, conocido en las redes como La Faraona.

"Ayer, finalmente, junto a mi abogado denuncié penalmente a Martín Cirio. No voy a dejar pasar que una persona tan cínica y asquerosa ataque a mi hijo, esto va para todos que se animen a hablar idioteces de él, las van a pagar. Un beso y nos vemos en la Justicia", anunció Morena en su cuenta de Instagram. Alejandro Cipolla, abogado de Morena, es también el representante legal de la familia de Natacha Jaitt.

La hija del periodista, que acaba de lanzar su carrera como cantante, se refería a una serie de historias en el que el humorista se reía del hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni, llamando a Francesco como "niño monstruo" y "el Mirko del Conurbano". "Por supuesto que nace y ya lo ponemos a currar y le hacemos un Instagram como Mirko, un Mirko más del Conurbano, ya lo metemos a hacer canje", dice Martín en el video.

El youtuber es conocido por pasar revista, reírse de los famosos e incluso arremeter contra varios políticos y, si bien algunos se lo toman con gracia como Luciana Salazar, a otros no les caen tan bien las bromas, como fue el caso de Maru Botana, quien aseguró que los fanáticos -los "farafans"- de Cirio la acosaban.

La respuesta de La Faraona no tardó en llegar y lejos de pedirle disculpas arremetió: "Supongo que la venta de productos -que vendía More por Internet- debe estar baja, entonces se juntó con este abogado y dijeron 'bueno vamos a denunciar a Martín a ver si le sacamos dos pesos'". Además, disparó: "No voy a explicar lo obvio chicos, todos los que me siguen conocen mi humor, saben que me río de todo, me río de mí mismo igual que me río de todos. Y si no lo pueden entender está perfecto, clávenme demanda. Ahora sean más inteligentes y cuando me claven una demanda por injurias no me injurien, porque si no les puedo hacer yo lo mismo. Nos vemos en Tribunales, siempre quise decir esa frase antes de morir".