Morena Rial contó que se sometió a una cirugía estética en diciembre

Desde hace varios meses, Morena Rial mantiene un perfil mucho más bajo que el que supo tener cuando comenzó su relación con Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo. Sin embargo, en el último tiempo, decidió dar una entrevista a un programa de televisión uruguayo y habló de todo: la maternidad, la relación con su padre, y las mujeres que pasaron por la vida del conductor de Intrusos. "Con Loly Antoniale me llevaba muy bien; yo a Mariana la amo, seguimos teniendo contacto cien por ciento. Con Agustina Kämpfer no, la odio totalmente, nos llevamos muy mal", dijo sobre las ex de Jorge Rial.

Ahora, Morena volvió a ser noticia pero por una cuestión muy íntima. Jugando con sus Instagram Stories, pidió a sus seguidores que le hagan preguntas. La mayoría de ellas fueron dirigidas a su vida sentimental, pero un usuario se animó a preguntarle por algunos cambios que se vieron en su cuerpo: "¿Te hiciste las lolas o son tuyas?", le consultaron. "Me las hice en diciembre", respondió la joven.

En la misma entrevista en la que habló de las ex de su papá, y acompañada por su pareja, Morena también habló de la maternidad. "La llegada de Fran nos salvó mucho de todo", dijo por su bebé. "Ahora estamos bien, al principio costó un poco entenderlo porque no lo buscamos. Yo tenía 20 y él 18, teníamos otra perspectiva de vida", reveló.

Por último, Morena habló sobre cómo el bullying afectó su vida y, si bien confesó que ya no le provoca dolor, sí le hizo mucho mal cuando era chica. "Antes leía todo por redes sociales y me afectaba, ahora ya no me importa, ni leo. En Instagram tengo los comentarios desactivados por ejemplo. Sigo sufriendo porque me siguen bardeando, pero no es algo que no me deja dormir como antes", añadió.