Morena Rial, sobre Agustina Kämpfer: "La odio, nos llevamos muy mal"

La hija de Jorge Rial estuvo en la televisión uruguaya y habló de las exparejas de su padre

Pese a que ha decidido bajar su perfil, Morena Rial brindó una entrevista en la televisión uruguaya y habló sobre la maternidad, dio detalles de cómo quedó la relación con su padre , Jorge Rial, y opinó sobre las mujeres que pasaron por la vida del conductor de Intrusos.

"Con mi papá está todo bien porque es el abuelo de Fran [su hijo, de 10 meses] pero nunca va a ser la relación que teníamos antes. Después de todas las peleas que tuvimos, siempre queda algo en él y en mi persona... Pero bueno, intentamos llevarnos lo mejor posible", expresó sincera, además de aclarar que la relación que mantiene con su madre adoptiva, Silvia D'Auro, sigue siendo nula.

Mientras reconoce a su padrino Luis Ventura como un gran apoyo en su vida ("El siempre fue como mi papá"), la cantante confesó: "Yo no tuve las cosas fáciles. Puede ser fácil para él [en referencia al conductor de Intrusos] pero para mí no, porque él pone bastantes trabas en el camino. No le gusta que yo esté muy expuesta".

Acompañada por su pareja Facundo Ambrosioni, la joven habló de su maternidad y de cómo el pequeño Francesco les cambio la vida. "La llegada de Fran nos salvó mucho de todo. Ahora estamos bien, al principio costó un poco entenderlo porque no lo buscamos. Yo tenía 20 y él 18, teníamos otra perspectiva de vida", reveló.

"Soy bastante cuida como mamá. Los primeros 15 días no se lo daba a nadie, tenía problemas con la gente por eso, pero me daba miedo", asumió. Y enseguida, hizo referencia a Jorge como abuelo: "Mi viejo lo ve cuando se lo llevo. Me insiste para que se lo lleve, pero tampoco voy a estar metida todo el día en su casa".

En cuanto a la relación que mantiene con Romina Pereiro, actual esposa de Jorge Rial, Morena dijo: "Yo me llevo bien, la respeto porque es su mujer", señaló sin querer ahondar en detalles.

A partir de este comentario fue inevitable no preguntarle por las otras mujeres que pasaron por la vida de su padre, Mariana Antoniale y Agustina Kämpfer, con quienes compartió varios años de convivencia. " Con Loly me llevaba muy bien; yo a Mariana la amo, seguimos teniendo contacto cien por ciento. Con Agustina no, la odio totalmente, nos llevamos muy mal. Todos la odian. Cuando estaba en casa ni la saludaba", aseveró.

Por último, Morena habló sobre cómo el bullying afectó su vida y, si bien confesó que ya no le provoca dolor, sí le hizo mucho mal cuando era chica. "Antes leía todo por redes sociales y me afectaba, ahora ya no me importa, ni leo. En Instagram tengo los comentarios desactivados por ejemplo. Sigo sufriendo porque me siguen bardeando, pero no es algo que no me deja dormir como antes", confesó.

La respuesta de Agustina Kämpfer

Tras poner al aire fragmentos de la entrevista que Morena Rial brindó en la televisión uruguaya, las cámaras de Los ángeles de la mañana fueron tras la respuesta de Kämpfer, quien oficializó su separación de Jorge Rial en febrero de 2017.

"En mí no habita el odio, no sé lo que es. Igual, no sé si dijo eso, me lo están contando ustedes", respondió escuetamente la panelista de Nosotros a la mañana.