Morena Rial, sobre su ex, Facundo Ambriosoni: "Me fue infiel, tengo pruebas"

Morena Rial habló sobre su ex y las razones de la ruptura definitiva

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019 • 12:38

"Hace mucho teníamos varias peleas. Pasaron cosas.... Yo luché mucho. No me pagaron de la misma forma... Me fue infiel. Tengo pruebas. Siempre tuve la sospecha", aseguró Morena Rial en el programa Los ángeles de la mañana sobre Facundo Ambriosoni, su expareja y el padre de su hijo Francesco Benicio, de tres meses.

Y siguió detallando las razones por las cuales decidió poner un punto final a la relación. "Volvía a las diez y media de la mañana. Hizo eso como cinco veces. (...) Me decía que se había quedado dormido en la puerta del boliche. Yo luché un montón por mi familia. Lo dejaba pasar, hasta que le revisé el celular. Si tenía que tomar la decisión tenía que hacer así. Encontré de todo un poco. Tenía un Instagram trucho. Primero leí todo y después hice fotos con mi celular y al rato le mostré las pruebas. Me dijo que se había confundido, pero había sido con muchas mujeres y durante toda la relación", apuntó la hija de Jorge Rial y agregó que incluso él le recriminaba que cuando habían empezado a salir, ella había estado con alguien. Y agregó: "A Facundo lo manteníamos mi papá y yo. El trabaja recién hace seis meses".

"Me peleé con mi papá por él, así es la gente... Nunca la terminás de conocer, no sigo enamorada, me da asco. Cuando le hablo, me insulta, me dice que me acuesto con otro. Por ahora lo dejo que vea a su hijo una hora todos los días", agregó Morena y contó que actualmente se lleva bien con su papá, así como con su hermana Rocio, con quien había estado peleada también. "Estuvimos distanciados durante un año, pero el primero que se enteró que estaba embarazada fue mi papá. (...) Aunque hay cosas que me molestan", agregó y detalló que el periodista no quería que ella entrara a hacer una participación en el "Bailando".

La pregunta esperada por los medios: "A Facundo lo manteníamos mi papá y yo". Fuente: Twitter 00:21

Video

Sobre su mamá. En relación a Silvia D'Auro, su madre adoptiva, aseguró: "No la extraño. Fue re violenta y re loca. Me decía: 'Rocío es mi preferida'. Cuando le pedí mis fotos para los quince, me contestó que las había quemado. No tengo fotos de chiquita... Se las pedí de nuevo más adelante. Nos juntamos en un restaurante, me preguntó si la amaba y le dije que no. Pidió la cuenta y se fue. Si te importa tu hija, no decís que es una chorra, como hizo ella públicamente".

Luego remarcó: "Ella no me crió. Me crié sola. Mi papá trabajaba, yo vivía en la casa de Pao, que es como mi tía". Y apuntó que alguna vez pensó en buscar a sus padres biológicos, pero luego desistió de la idea. "No quiero que se aprovechen de mi situación económica. No estoy segura... Sé que son de Tucumán", dijo y comentó que le gustaría estudiar abogacía.

Sobre las exparejas de su padre. "A Loli la quiero. Siempre conmigo se portó bien. Me llevaba sólo diez años. En mi adolescencia se hizo cargo de mi situación. Era como una amiga. Nos peleábamos, pero después estaba todo bien", aseguró sobre Mariana Antoniale.

¿Qué dijo de Agustina Kampfer? "No me gusta hablar de ella. La odio. A mi papá lo traicionó. Cuando se enteró que yo me iba a ser el by pass gástrico y mi papá lo contó en la tele, ella subió un video de un gordo riéndose. Nunca la soporté. (...) Quería limpiar su nombre con mi papá y le salió bastante bien (...)".

En tanto que sobre Romina Pereiro, la actual esposa de Rial, apuntó: "No la conozco mucho, pero está todo bien".