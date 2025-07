Moria Casán defendió a Graciela Alfano y apuntó contra Susana Giménez

Moria Casán se sumó al enfrentamiento que se desató el fin de semana entre Susana Giménez y Graciela Alfano. Luego de la disputa que se generó por quién es la verdadera dueña del tapado que usó María Julia Alsogaray en la recordada tapa de Revista Noticias en 1990, y que se revivió recientemente en la serie Menem (Prime Video), “La One” defendió a la exvedette y disparó munición pesada contra la conductora de Telefe, con quien está enemistada desde hace mucho tiempo.

Desde el piso de Infama (América TV), Alfano compartió con Marcela Tauro, la conductora del ciclo, un audio que le envió Moria Casán para defenderla de las acusaciones que Giménez hizo en su contra.

“Hola, Alfa, beta, gama (...). ¿Cómo estás, reina? ¿Cómo te trata la vida con este sacudón de publicidad y de momento culmine, maravilloso, como hace tiempo que no tenías?”, comenzó diciendo la protagonista de Cuestión de género en un mensaje de voz.

“Festejá tu momento, mi amor. Se te envidia muchísimo. ¿Cómo no se te va a envidiar, Alfano? ¡Pero, por favor! Sos una mujer bella, estás en tu mejor momento, hacés cosas. Cachetazo a todo, a la genética", continuó Moria con su característico sentido del humor.

Y, fiel a su “lengua karateca”, apuntó contra Giménez: “La otra está ahí, con retiro espiritual impositivo, chupando vino, uno solo porque sino le duele la cabeza, y agarrándose de los pocos pelos que tiene porque ya no le quedó ni una extensión albina de Miguel Romano. Nosotros ni registramos a ese ser, somos mucho más”.

Graciela Alfano y Moria Casán

“Bueno, amora, ya me metí yo también. Feliz día para vos [dijo en referencia al Día del Amigo], mi amor, que superaste muchas cosas. Fuera de toda joda, estas son menudencias de tránsito (...)”, agregó, restando importancia a las declaraciones de la diva de los teléfonos.

“Reina, qué te puedo decir, que estés divina siempre. A pelearla y a batallarla con la gracia que tenemos nosotras para batallar (...)”, prosiguió Moria.

“Además, qué cache que es la Susanita, porque ya no es ni Su, ni Giménez, ni Aubert. Esa pertenencia a la clase alta que siempre anheló y nunca pudo tener porque se nota que es una cache. ¿Cómo te va a decir ‘piojosa’? Es un término que lo usaban en el colegio en el año 40. Muy atrás”, concluyó Casán, que dio por finalizado el audio con un “te quiero, besote”.

El “Tapadogate”

Todo comenzó una semana atrás cuando Graciela Alfano aseguró en diálogo con Puro Show (eltrece) que el tapado que había usado María Julia Alsogaray en la tapa de Noticias era suyo. “En ese momento me llaman de la peletería y me dicen que van a hacer una producción con María Julia, si me molestaba que usen uno de mis tapados. Está más marroncito en la foto, pero es mi tapado. María Julia misma me dijo ‘me dijeron que me puse tu tapado’“, relató la actriz a modo anecdótico.

María Julia Alsogaray en la tapa de la revista Noticias, la foto fue tomada por Osvaldo Dubini Revista Noticias /Osvaldo Dubini

Pero Susana Giménez se hizo eco de sus palabras y durante un móvil con LAM (América TV) en el Teatro Lola Membrives, a donde había ido a ver Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez, aseguró que el famoso atuendo de piel no era de Alfano sino suyo.

Así comenzó el ida y vuelta entre ambas figuras, al que también se sumó Graciela Borges para respaldar la versión de la conductora, con quien estaba en Las Leñas el día que se hizo la producción de fotos de Alsogaray.

La historia que Graciela Alfano subió a sus redes y apuntó contra Susana

“Fuimos a esquiar juntas. Hacía frío y en esa época se usaban los tapados de piel. Llegó María Julia con un grupo de gente y nos dijo ‘me tengo que sacar unas fotos, ¿me prestan los abrigos?’ Y le dimos los tapados, uno era de Susana, negro, precioso, que lo usó [en la producción, pero no en la tapa], y el otro era el beige [el de la tapa], que es el mío", detalló Borges en diálogo con Intrusos (América TV).

La furia de Susana con Graciela Alfano

El viernes por la noche, mientras en LAM hablaban del “Tapadogate” y reproducían una entrevista de Alfano en la que hablaba de los desplantes que habría sufrido por parte de Susana Giménez, la diva se comunicó con Ángel de Brito y sentenció a través de un polémico mensaje: “Es mi tapado. ¡Qué mentirosa patológica! (...) Yo no necesito que me preste esta chota un tapado".

Susana Giménez liquidó a Graciela Alfano en vivo

Como si eso fuera poco, luego llamó por teléfono al conductor, que estaba al aire, y continuó en su arremetida contra Alfano: “Que no hable más de mí porque nunca fuimos amigas, siempre me envidió. Me trató de matar, me hizo brujerías y no lo logró ni lo va a lograr porque no tiene ¡talento! ¿Así que de qué habla de una carrera de 40 años? ¿Qué carrera?“.