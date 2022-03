Moria Casán y Pato Galmarini anunciaron su boda: “Nos vamos a casar en la cancha de Boca”

La actriz y exmodelo Moria Casan anunció el domingo su casamiento con el exsecretario de deportes del Carlos Menem, Pato Galmarini. La noticia fue dada por la misma pareja durante una entrevista en la que no solo confirmaron la futura contracción de nupcias sino, además, el emblemático lugar donde se llevará a cabo: la cancha de Boca.

Tras ser consultada sobre una posible boda entre ella y Galmarini, Moria respondió en Agarrate Catalina: “Y, estamos ahí, comprometidos”. Segundos después, sería el suegro de Sergio Massa quien, sin poder mantener el secreto a voces bajas, ofrecería una respuesta diferente: “Nos vamos a casar en la cancha de Boca”.

“Me dijo el presidente de Boca [Daniel Angelici] que ahí nos tenemos que casar”, agregó al momento que la “La One” mostró una sonrisa y admitió que no habían tenido hasta entonces una celebración mediante la cual poder oficializar el amor que se tenían el uno por el otro.

“Nosotros hicimos un compromiso virtual, un casamiento virtual en la catedral de San Isidro un día que fuimos y estábamos los dos. Fue la única ceremonia que pudimos hacer. Nos planteamos organizar este nuevo pequeño homenaje a nuestra relación”, detalló.

El inicio de la relación entre la diva y el exfuncionario

Galmarini, a principios del diálogo radial, explicó cómo había surgido el romance. Según su versión de los hechos, él logró enamorar a la también conductora en una emisión de su programa La Cama con Moria, hace unos 30 años atrás.

Sin embargo, la diva no lo recordó de las misma manera y dijo que no acordaba ese encuentro. Aun así, remarcó que actualmente está “implicada emocionalmente”. “Me parece que me permití dejarme querer. Me di cuenta que yo sentía cosas por él y después me permití dejarme querer por él”, precisó.

Moria Casán y Pato Galmarini Gerardo Viercovich

A pesar de conocerse hace ya bastante tiempo, el amor entre ambos nació a mediados del 2021. Mantuvieron un breve período de noviazgo hasta que el 11 de diciembre decidieron realizar una ceremonia en secreto. Ese mismo día, sellaron su vínculo durante un partido entre Boca y Central Córdoba.

Sin una fecha informada del segundo festejo, el cuál también se celebrará en la cancha del equipo xeneize como ocurrió la primera vez, el exfuncionario menemista dijo ya estar imaginándose el resto de su vida junto a Moria. “Espero que sea para siempre”, relevó con ternura.

Moria Casán junto a Pato Galmarini Gerardo Viercovich

Producto del amoroso comentario, la actriz reveló qué era lo que más le gustaba de Galmarini: “Lo más sexy que me puede dar es su entusiasmo, luminosidad e ideas. No es un hombre catastrófico. Fue siempre muy amiguero Esas cosas de él me encantan”.

Y luego, durante los últimos tramos de la entrevista, Pato finalizó refiriéndose a la exmodelo como “una mujer sexy por naturaleza”, a la vez que se enorgulleció de que ella accediera a “hacer con él cosas que no había hecho antes con otras parejas” como ir a ver partidos de fútbol o tomarse de la mano en la calle.