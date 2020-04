La pequeña de 11 años interpretó, presentando nuevo look, un cover con su ukelele que le való elogios Crédito: Instagram Muna Pauls Cherri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de abril de 2020 • 15:19

"Amante de la música". Así se describe en las redes Muna, la hija mayor de Agustina Cherri y Gastón Pauls quien, con 11 años, demuestra su talento artístico a través de videos en los que interpreta diversos covers mientras toca el ukelele .

La pequeña se creó una cuenta de Instagram en enero, y desde entonces postea sus populares videos, mediante los cuales entona sus canciones favoritas y las comparte con sus más de 160 mil seguidores.

Muna Pauls Cherri interpreta Death Bed (Coffee for Your Head) de Beabadoobee - Fuente: Instagram 00:21

Video

Hace unas horas, Muna se grabó cantando el tema "Death Bed (Coffee for Your Head)" de Powfu y Beabadoobee, donde volvió a demostrar sus dotes para la música. Asimismo, la hija de Pauls y Cherri contó que eligió renovar su look, y se la puede ver con su cabellera colorada. "Con nuevo color de pelooo (Es temporal)", aclaró la pequeña.

El video no tardó en sumar numerosas reproducciones, y cosechó elogios de figuras del medio, como los de Eugenia Tobal y Gimena Accardi, quien le dejó un alentador mensaje en su posteo. "¡No se puede creer lo hermoso que te quedó ese color! Y el talento que tenés es de otra galaxia", le manifestó la actriz de Separadas, colega de su mamá en la ficción.

El apoyo (con cautela) de mamá

"A mi hija Muna le encanta actuar. Por ahora conseguimos que canalice esas ganas en prepararse: estudia comedia musical, piano, canta increíble. Si más adelante es lo que le gusta, oportunidades no le van a faltar. La verdad es que la televisión de estos días no es la misma que cuando yo empecé. Además mis viejos no eran conocidos y en el caso de ella es distinto", le contaba Agustina a LA NACION en 2017 .

"Si fuera por ella, querría empezar a trabajar mañana. Pero por ahora me tiene que hacer caso y yo explicarle lo mejor que pueda mis razones", añadía Cherri.