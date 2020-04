Shirley Douglas falleció a los 86 años a causa de una neumonía

La actriz y activista canadiense Shirley Jean Douglas , madre del actor y director Kiefer Sutherland y exesposa del también intérprete Donald Sutherland , murió a los 86 años a causa de una neumonía.

Su hijo dio la noticia a través de su cuenta de Twitter y aclaró que el fallecimiento de su progenitora no estuvo relacionado con el coronavirus: "Shirley falleció debido a complicaciones relacionadas con la neumonía (no con el Covid-19)", escribió.

"Mi madre era una mujer extraordinaria que llevó una vida extraordinaria. Lamentablemente, estuvo luchando por su salud durante bastante tiempo y nosotros, como familia, sabíamos que este día llegaría", expresó el actor a través de un emotivo mensaje.

En los últimos años, la actriz había requerido de la utilización de una silla de ruedas debido a una condición degenerativa presente en su columna.

Varios famosos expresaron sus condolencias a la familia. Entre ellos, el primer ministro de su país, Justin Trudeau. "Es una verdadera pérdida para Canadá. Shirley era un gran talento, una defensora incansable y una activista intrépida que nunca dejó de luchar por lo que creía", tuiteó el mandatario.

"Señor primer ministro, gracias por sus amables palabras. Nos conmovieron a mí y a mi familia. Le deseo todo lo mejor en este momento difícil", respondió Kiefer Sutherland en señal de agradecimiento y refiriéndose a la actual situación de crisis que atraviesa el planeta a causa de la pandemia.

Shirley Douglas, nacida en Saskatchewan, Canadá, en 1934, era hija del fundador de medicare en su país, Tommy Douglas. La intérprete protagonizó numerosas películas notables, incluyendo Lolita , de Stanley Kubrick, en 1962, y la película de 1988 dirigida por David Cronenburg Dead Ringers . También fue reconocida por su trabajo en televisión.

Ganadora de un Premio Gemini en 1999 por su papel en Shadow Lake , también fue nominada en 1998 por su protagónico en la serie Wind at My Back y en 1993 por la película Passage of the Heart .

En 1965 se casó con el actor Donald Sutherland, con quien tuvo dos hijos: los gemelos Kiefer y Rachel. La pareja se divorció en 1971. También tuvo otro hijo, Thomas, de su matrimonio anterior con el heredero de la cervecería canadiense Timothy Emil Sicks.

La veterana actriz fue asimismo una ardiente activista, que hizo campaña contra la Guerra de Vietnam mientras vivía en California en los años 60 y 70. Ayudó a fundar el movimiento de derechos civiles Black Panthers y luchó por la defensa de la sanidad pública en Canadá. La actriz también fue reconocida en el Paseo de la Fama de su país y tenía un título honorario de Bellas Artes de la Universidad de Regina.