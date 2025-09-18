Tiene 37 años. Es la nieta de una leyenda del cine y pisa fuerte como actriz: “Tuve una gran relación con mi abuelo”

Era casi inevitable que Sarah Sutherland (37) heredara la pasión por la actuación. Nacida en una familia de artistas –su abuelo es el recordado y admirado Donald Sutherland y sus padres, la estrella Kiefer Sutherland (58) y la actriz y guionista Camelia Kath (71)–, Sarah dejó su casa de Santa Mónica, Los Ángeles, a los 17 años para estudiar interpretación en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

Su abuelo Donald Sutherland y su padre, Kiefer. “Estoy muy orgullosa de mi familia, la verdad es que siempre los admiré como actores”, afirmó Getty Images - WireImage

“Estaba muy decidida a desenvolverme en la industria por mis propios medios, tal vez por eso resolví mudarme a otra ciudad”, recordó en un reportaje a la publicación The Cut en 2017. Su primera gran oportunidad laboral llegó en 2011, cuando quedó seleccionada para ser la hija de Selina Mayer (interpretada por la genial Julia-Louis Dreyfuss) en la comedia Veep. “Hasta ese entonces nunca había hecho nada remotamente cómico. Yo venía del teatro, trabajando en papeles dramáticos muy intensos. Y tampoco tenía entrenamiento en improvisación, por lo que todo me resultó desafiante. Tuve suerte, mi personaje se había pensado como una participación esporádica y se terminó convirtiendo en un papel fijo”, confesó a Vogue la actriz, quien ya había rechazado dos propuestas de su padre para trabajar junto a él y su abuelo.

Durante su paso por la alfombra roja de los premios Emmy, celebrados en Los Ángeles, hace unos años Getty Images - AFP

“Para mí era muy importante que lo que hiciera fuera pensado en mis propios términos y a mi manera”, explicó en una entrevista a la ABC sin dejar de recalcar el cariño hacia sus mentores. “Tuve una gran relación con mi abuelo y la sigo manteniendo con mi padre. Estoy muy orgullosa de mi familia, la verdad es que siempre los admiré como actores”, reveló. Tras su papel en la multipremiada serie, Sarah siguió apostando al cine. En 2020 protagonizó la película Like a House On Fire y meses después, The Kid Detective, junto a Adam Brody. Fiel a su bajo perfil –no tiene redes sociales, algo muy extraño para una actriz de su generación–, Sarah cuida con recelo su vida privada. Más allá de haber vivido un apasionado y breve romance con el actor Hunter Parrish, poco se sabe de su intimidad. Firme con su carrera en Hollywood, la nieta del gran Donald entiende la perseverancia como camino obligado hacia el éxito.

La estrella de la saga "Los juegos del hambre", junto a su mujer Francine Racette y Sarah, su nieta, en las calles de Nueva York, en 2007 Getty Images - Getty Images North America

“Puede parecer un poco naif, pero sigo creyendo que si trabajás duro y enfrentás los desafíos con valentía y corazón, vas a conseguir nuevas oportunidades para seguir creciendo”, reveló en una entrevista a The Independent.•