Murió Barry Newman, el actor de la recordada serie Petrocelli

Barry Newman, el actor norteamericano reconocido en todo el mundo por haber encarnado al abogado Petrocelli en la serie del mismo nombre y al intenso Kowalski en la película de culto Carrera contra el destino, murió a los 84 años. Según informa hoy The Hollywood Reporter, fue su esposa Angela la que dio la noticia a los medios este fin de semana aunque el intérprete había fallecido el 11 de mayo en un centro hospitalario del estado de Nueva York.

El actor, que devendría un ícono de la pantalla en los años setenta, nació el 7 de noviembre de 1938 en Boston, donde su padre manejaba un club nocturno. Este resultó una fuente de inspiración para sus estudios musicales: tocaba el saxo y el clarinete, una habilidad que le vendría bien como integrante de la orquesta de la armada de su país. Además, Newman fue uno de los discípulos del maestro de actores Lee Strasberg. Gracias a esa formación, mucho antes de convertirse en el carismático abogado Anthony J. Petrocelli, el intérprete construyó su carrera en el teatro dónde debutó en 1957.

En los primeros años sesenta su trabajo en Broadway le permitió dar el salto a la TV ya que en aquellos años muchas de las ficciones de la pantalla chica se grababan en Nueva York y componían sus elencos con actores reconocidos en el teatro. Claro que su primera experiencia en televisión no fue demasiado feliz. Contratado para interpretar a un joven abogado en la serie The Edge of Night , Newman discutió con el director del programa y fue despedido después de tres episodios. De todos modos, en la década del sesenta el actor pudo compaginar su exitosa labor teatral con participaciones en series como Los defensores, La ciudad desnuda y El súper agente 86. Así, le llegó la oportunidad de protagonizar su primera película, The Lawyer, en la que curiosamente interpretó por primera vez al abogado Tony Petrocelli. El film tuvo la suficiente repercusión como para conseguir primero una continuación en formato de telefilm y luego derivar en la serie que se transformó en un éxito global a mediados de los años setenta.

Aunque antes de encabezar Petrocelli, el ciclo que imaginaba a un abogado de Boston educado en Harvard buscando refugio de la gran ciudad en la desértica Arizona, donde ejercía su profesión y vivía junto a su esposa en un remolque a la espera de que se terminara de construir su casa, Newman protagonizó Carrera contra el destino. El film de 1971 dirigido por Richard C. Sarafian, a partir de un guion escrito por Guillermo Cabrera Infante, es considerado ahora una de las películas más destacadas del creciente subgénero de acción de carretera y uno de las favoritos de Steven Spielberg, que ese mismo año debutó como director de largometrajes con el telefilm Reto a la muerte, su aporte al subgénero.

“Cuando me ofrecieron el papel de Kowalski en Carrera contra el destino acababa de interpretar a un abogado formado en Harvard y por eso me entusiasmó especialmente este personaje que era un rebelde, un antihéroe. Lo disfruté mucho”, contaba Newman hace unos años cuando el film -que tuvo en 1997 una remake protagonizada por Viggo Mortensen-, empezaba a resurgir gracias a jóvenes cineastas como Edgar Wright, que la mencionó como una de sus mayores influencias para realizar Baby, el aprendiz del crimen.

Más allá de los reconocimientos más recientes, lo cierto es que al tiempo de su estreno la película que narraba el derrotero de un veterano de Vietnam y policía caído en desgracia, Kowalski, contratado para trasladar un veloz auto de Colorado a California y que terminaba involucrado en una persecución trepidante, fue un fracaso de taquilla. Al menos en los Estados Unidos. Según recordaba el actor en una entrevista de 2019, cuando el film se estrenó en Londres las filas para verla daban la vuelta a la manzana. “En Inglaterra era un héroe, en Estados Unidos solo era un tipo recogiendo sus valijas en el aeropuerto”, decía Newman en una charla con el periodista Paul Rowlands, dónde también contó que gracias al éxito que tuvo la película en Europa fue reestrenada en Norteamérica, lo que cimentó su lugar como film de culto.

“Sucedió sin que me diera cuenta, pero hasta el día de hoy me siguen preguntando por ella”, explicaba el actor que en las últimas décadas trabajó en films como Daylight: Infierno en el túnel (1996); Bowfinger, el director chiflado (1999); Vengar la sangre (1999) y 40 días y 40 noches (2002). Su última aparición en la pantalla fue en la película independiente de 2022 Finding Hannah, una de los pocos trabajos que pudo realizar desde que en 2009 le diagnosticaron cáncer en las cuerdas vocales.