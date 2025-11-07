Murió Cacho de la Cruz, músico y conductor argentino que cautivó a generaciones en Uruguay, a los 88 años

Cacho de la Cruz falleció este viernes a la edad de 88 años. El comunicador estaba internado desde hacía algunos días por una afección respiratoria. Estaba acompañado de sus hijos, incluido el menor, Santiago de la Cruz, quien viajó de Barcelona, donde vive, tras enterarse del quebranto de salud de su padre.

Creador de programas históricos como El Show del Mediodía y Cacho Bochinche, Arturo de la Cruz nació en Buenos Aires el 8 de mayo de 1937 y llegó a Uruguay en 1959 invitado por la Intendencia de Montevideo para una serie de presentaciones artísticas en el marco de la fiesta del Carnaval. Las inundaciones de aquel año hicieron que se suspendieran los buques a Argentina y obligado por las circunstancias, el joven De la Cruz se fue quedando en Montevideo.

De la Cruz personificado como uno de sus clásicos televisivos Archivo El País

Trabajó como animador y músico en varias boites y cabarets e hizo base en Bonanza, un boliche popular de la década de los ‘60 y ’70. Las aguas ya habían bajado y si bien De la Cruz pudo volver, prefirió quedarse en Uruguay. “Me di cuenta de que acá podía hacer lo mío”, declaró en la última entrevista que dio a Sábado Show el año pasado.

Cacho de la Cruz tocaba el trombón y formó junto a los hermanos Hugo y Osvaldo Fatorusso, Federico García Vigil, Daniel Lencina y Ruben Rada la orquesta The Hot Blowers que hizo historia en los escenarios de Montevideo y Punta del Este. Además de la buena música de jazz y dixieland, los artistas hacían una puesta en escena, con De la Cruz como destacado humorista.

Los primeros pasos en la TV los dio en Canal 10 uruguayo como conductor de un programa Las aventuras de Mister Fantasía, donde interpretaba con mímica, sin hablar, una historia. En 1962, enterado de la fundación de Canal 12, se presentó con intenciones de trabajar en esa pantalla.

Cacho de la Cruz, Alejandro Trotta, Cristina Morán y otros integrantes del primer elenco de El show del mediodía, un clásico de la televisión uruguaya Archivo El País

Así, junto a su amigo Alejandro Trotta, comenzaron El Show del Mediodía, que iba de lunes a viernes, a pura improvisación. Ruben Rada, Cristina Morán, Rodolfo Rognone, Luis Guarnerio, René De León, Nelson Burgos, Daniela Marota, Laura Martínez, entre otros artistas, integraron el elenco de este histórico programa en diferentes etapas. A diferencia de otras propuestas humorísticas en TV, que apelaban a elencos con formación teatral, De la Cruz reclutaba a figuras de lo popular, provenientes del Carnaval mayoritariamente.

En 1973 propuso la idea del programa infantil Cacho Bochinche que estuvo en pantalla hasta 2010. Víctor Rial, Juan Carlos Pintos (Pelusita), Laura Martínez, Fermín (Enrique Dalies), el Mago Ledo, Mariana García, Gustavo Maritatto, entre otros, fueron parte de este histórico programa de fin de semana en Canal 12.

Telematch, Cante y gane, El castillo de la suerte fueron otros formatos que De la Cruz creó y condujo en las décadas de los 80 y 90. También tuvo un pasaje por la televisión ecuatoriana en el esplendor de su carrera.

Cacho de la Cruz con Laura Martínez en El show del mediodía y Cacho Bochinche Archivo El País

En lo personal, se casó en 1962 con Hada Helena Reffino (Titina) con quien tuvo tres hijos: Daniella, Rodrigo y Maximiliano o Maxi de la Cruz, quien siguió los pasos de su padre en la TV. Se divorció a finales de los ‘80 y luego inició una historia de amor con Laura Martínez. Juntos tuvieron a Santiago, el hijo menor, hoy de 24 años. En 2009, Martínez y De la Cruz se divorciaron, luego de más de 20 años juntos.

En 2010, luego de una lesión en los hombros, De la Cruz tomó la decisión de colgar la gorra y el silbato y dejó Cacho Bochinche. Lo hizo sin despedidas ni estridencias. Siguió con su personaje Chichita dos años más y finalmente, en 2015 anunció su retiro definitivo de la televisión.

“Era el momento. Me di cuenta que la televisión ya no era para mí. Fue simple”, declaró en 2024.

Su último proyecto vinculado a las plataformas

Desde su retiro, De la Cruz mantuvo siempre la inquietud y el nervio creativo. En 2022 y con la autoría de Joaquín Doldán se publicó la biografía del carismático comunicador, lo que revalorizó su carrera.

Ceremonia de reconocimiento de Cacho de la Cruz como Ciudadano Ilustre de Montevideo Archivo El País

En 2024 fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo en una emotiva ceremonia. Ese año se produjo su regreso a los escenarios con presentaciones teatrales a dúo junto a Doldán, con quien repasaba su carrera y sus anécdotas. Hicieron varias actuaciones en Punta del Este y Montevideo.

Recientemente, De la Cruz vendió su apartamento y estaba alojado en un hotel residencial de Punta Carretas. Le encantaba recibir amigos y era un gran contador de historias.

Su último proyecto consistía en reflotar, en clave de videoclips en YouTube, su gran repertorio de canciones infantiles que fueron parte de su programa predilecto: Cacho Bochinche. Junto a la diseñadora y productora Sandra Ríos, crearon un canal en esa plataforma y compartieron algunos videos.

En una de sus últimas entrevistas, De la Cruz declaró: “Cacho Bochinche era como el tío o el padrino que llegaba a la casa y tiraba papelitos, organizaba juegos. Esa siempre fue la idea... Que se recuerde como cada uno quiera. Para mí, fue una gran satisfacción hacerlo. No hay reconocimiento más grande que cuando ando por la calle, alguien dice: “Mirá, ahí va Cacho Bochinche”.