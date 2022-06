Murió el actor Philip Baker Hall, reconocido por su papel en la película Magnolia y un inolvidable personaje en Seinfeld

Philip Baker Hall, el actor de carácter que se destacó en las películas de Paul Thomas Anderson y consiguió gran popularidad con su personaje del teniente Bookman, el policía de la biblioteca en uno de los episodios más recordados de Seinfeld, falleció este domingo, a los 90 años. Las causas de su muerte aún no fueron reveladas.

Nacido en 1931 en Toledo, Ohio, Hall siempre había estado interesado en la actuación. Sin embargo, no fue hasta pasados los treinta años, una vez que regresó de servir en el ejército y luego de trabajar como locutor de radio y profesor de secundaria, que finalmente se animó a dar el gran paso y poner su presencia y evocativa voz al servicio del teatro primero, y luego de la TV y el cine, donde trabajó sin descanso por más de cinco décadas. Su primer destino fue Nueva York a principios de los sesenta, hasta que decidió mudarse a Hollywood en busca de nuevas oportunidades.

Así, desde 1975, ya instalado en Los Ángeles, Hall participó de cada ciclo televisivo que lo convocara sin distinción de género. De la legendaria comedia M*A*S*H, pasando por los policiales Matlock y La reportera del crimen y los dramas Falcon Crest y General Hospital, el actor apareció en más de cien episodios a lo largo de su carrera, incluyendo en los últimos años sus participaciones en Modern Family, Bojack Horseman y Mesías.

Philip Baker Hall interpretó a Jimmy Gator en Magnolia

Fue gracias a su peculiar aspecto, siempre con un gesto adusto, algo triste y melancólico, además de su habilidad para interpretar los más diversos géneros y su presencia constante en la pantalla chica, que el actor se consiguió un fanático que lo transformó en un actor inolvidable para los cinéfilos. Cuando a principios de los años noventa conoció al director Paul Thomas Anderson, en aquel tiempo un asistente de producción de un olvidable telefilm, según contó el actor en una entrevista publicada en 2017 por The Washington Post, se hicieron amigos rápidamente: “ Me dijo que era fan de mi trabajo, ¿Cómo no me iba a caer bien?. Hablábamos, fumábamos y tomábamos café ”.

Hall en una escena de Boogie Nights

De aquel tiempo compartido surgió el primer corto de Anderson, protagonizado por Hall y titulado, nada casualmente, Cigarettes & Coffee, una experiencia que repetirían en la ópera prima del director de Licorice Pizza, Vivir del azar, en el que el actor encarna a Sydney, un veterano estafador que le enseña los trucos del negocio a su joven protegido interpretado por John C. Reilly. Más tarde los volvería a reunir en Juegos de placer y Magnolia, en la que Hall interpretaba a Jimmy Gator, el conductor del programa de entretenimientos infantil que funcionaba como catalizador de buena parte de la trama coral del film.

Philip Baker Hall y Matt Damon en El Talentoso Sr. Ripley

Claro que por todo el reconocimiento que le consiguieron los personajes de las películas de Anderson y sus trabajos en films destacados como El informante, de Michael Mann, El talentoso señor Ripley y Zodíaco, de David Fincher y Argo, de Ben Affleck, entre muchos otros, el papel que le dio popularidad y la posibilidad de dejar de audicionar después de más de treinta años de carrera fue el del teniente Bookman, el policía de la biblioteca que interpretó en la tercera temporada de Seinfeld .