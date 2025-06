Murió Rick Hurst, uno de los actores de Los Dukes de Hazzard

Rick Hurst, el actor que le puso la piel al torpe y bondadoso Cletus Hogg en la famosa serie estadounidense de fines de los 70 Los Dukes de Hazzard, murió ayer en la ciudad de Los Ángeles a los 79 años.

La noticia fue confirmada por Candace Kaniecki, la primera esposa del actor. En diálogo con el portal de noticias TMZ, la mujer explicó que el artista murió de forma inesperada. Todavía no trascendió la causa de su muerte.

Hurst gozaba de buena salud y tenía varios compromisos en agenda. Entre ellos, una aparición en el Cooter’s Place de Pigeon Forge, en Tennessee, uno de los tres museos en los Estados Unidos dedicados a Los Dukes de Hazzard. El evento estaba programado para el próximo 3 de julio y allí Hurst se iba a encontrar con los fanáticos del show. Una vez que la noticia se hizo pública, el museo compartió un mensaje de condolencias en su cuenta de Facebook.

El desconsuelo de Ben Jones

Ben Jones, quien interpretó a Cooter Davenport en la serie de CBS que se emitió de 1979 hasta 1985 y que se convirtió en un clásico en todo el mundo, también habló sobre la abrupta muerte de su querido amigo. “No me parece justo que Rick Hurst haya fallecido esta tarde. Cuando sucede algo tan inesperado, es ‘más difícil de procesar’, como dice la expresión actual”, expresó, según compartió el portal Deadline.

“Conozco a Rick desde hace más de 45 años y no hubo un minuto de ese tiempo en el que no me hiciera sonreír o reír. Claro que era un comediante profesional, pero sobre todo tenía un corazón tan grande como Texas. Era un buen actor, un comediante espléndido y un colega maravillosamente comprensivo”, agregó.

Jones recordó la primera vez que vio a Hurst en escena, en la película de Burt Reynolds WW and the Dixie Dancekings, y explicó que en ese instante se dio cuenta del talento de su amigo. “Pensé: ‘se robó el show’, así que cuando apareció en el condado de Hazzard durante la época en que Sonny Shroyer estaba haciendo la serie Enos, todo encajó. Encajó a la perfección y nunca dejó de hacer reír a la gente hasta esta tarde [por ayer]”, sumó.

Por último, Jones hizo referencia al gran elenco que tuvo el famoso show televisivo y al humor de Hurst. “Y como los Dukes siguen tocando por todo el planeta, ¡seguirá haciéndonos reír! No sé ustedes, pero yo creo en el más allá, y me imagino a Rick allá arriba en el Cielo con Jimmy Best, Sorrell Booke y Denver Pyle, ofreciendo el espectáculo más divertido tras esas puertas del Cielo”. “¡Descansa en paz, viejo amigo!”, completó.

Varios éxitos y una extensa carrera

Hurst fue parte del éxito de Los Dukes de Hazzard

Rick Hurst nació el 1 de enero de 1946 en Houston. Luego de lograr una licenciatura en la Universidad de Tulane y una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Temple, dedicó su vida al mundo del espectáculo. Dentro de su extensa trayectoria, fue parte de los elencos de varias de las producciones más recordadas del siglo pasado. Luego de debutar con un pequeño papel en The Doris Day Show en 1971, tuvo destacadas apariciones en programas como The Partridge Family, Gunsmoke, La familia Ingalls y M*A*S*H.

Su gran salto a la fama llegó de la mano de Los Dukes de Hazzard en 1979. Su recordado Cletus Hogg continuó con vida en los especiales y en las franquicias del programa. Luego tuvo apariciones en producciones como El crucero del amor, La reportera del crimen, Dallas y Matlock. En la gran pantalla, se lució en Magnolias de acero, el clásico del cine romántico protagonizado por Sally Field, Julia Roberts, Shirley MacLaine, Dolly Parton, Olympia Dukakis y Daryl Hannah. También compartió set con Susan Sarandon y Natalie Portman en Cambio de vida, y con Ralph Macchio y Pat Morita en la tercera entrega de Karate Kid.