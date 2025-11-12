Murió Sally Kirkland, actriz nominada al Oscar y ganadora del Globo de Oro, a los 84 años

La actriz neoyorquina Sally Kirkland, nominada al Oscar por su interpretación en Anna (1987), murió este martes a los 84 años. La artista padecía demencia y una grave infección en un hueso que se había extendido al torrente sanguíneo.

La noticia de su muerte fue confirmada por su representante, Michael Green, quien informó que Kirkland murió en un hospital de Palm Springs, en California, donde había sido ingresada para recibir cuidados paliativos.

Según la misma fuente, el fallecimiento de la actriz ocurrió a las 4.50 de este martes después de haber recibido atención médica constante desde hacía varios días.

Dominic Friesen, publicista de Bridge and Tunnel Communications, despidió a la intérprete a través de un comunicado. “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Sally Kirkland, nominada al Oscar y ganadora del Globo de Oro. Falleció en paz, rodeada de sus seres queridos y amigos. Deja un legado extraordinario y una obra notable que seguirá inspirando”, expresó.

A principios de octubre, amigos de Kirkland habían lanzado una campaña en GoFundMe para reunir fondos destinados a cubrir sus gastos médicos. En ese momento, informaron que la actriz había sufrido una caída en la ducha que le provocó lesiones en las costillas, el pie y varios moretones.

La actriz, una década atrás, en la premiere de Love & Mercy en el Samuel Goldwyn Theater en Beverly Hills PATRICK T. FALLON - X03007

En una actualización posterior de su estado, sus allegados detallaron que la artista estaba recibiendo atención médica las 24 horas en un centro especializado. “Seguimos recaudando fondos para cubrir la diferencia entre nuestros ingresos y los costos de la atención médica”, escribieron.

El 7 de noviembre, pocos días antes de su muerte, la página emitió un último mensaje. “Gracias por todo el cariño y apoyo. Sally está muy agradecida por su amabilidad y amor. Está recibiendo cuidados paliativos y descansando tranquilamente. Por favor, envíenle luz”, señalaba la publicación.

La artista, que llegó a compartir pantalla junto a grandes figuras de Hollywood, había nacido en Nueva York en 1941. Su madre, del mismo nombre, fue editora de moda en las revistas Vogue y LIFE. Antes de dedicarse a la actuación, en su juventud se desempeñó como modelo. Estudió en el Actors Studio y se graduó de la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en 1961.

Kirkland en 1997 Harry Langdon - Archive Photos

En aquellos primeros años de su carrera, la artista comenzó a actuar en producciones Off-Broadway, donde su trabajo incluyó papeles controvertidos y desnudos artísticos. En 1988, la revista People describió su impacto en esa época, señalando que “fue a la desnudez lo que Walt Disney fue a la animación”, por haber establecido estándares modernos sobre el tema en el teatro y el cine.

La actriz participó en más de 250 producciones en la gran pantalla y en televisión. Entre sus trabajos más recordados se encuentran Nace una estrella (1976), Anna (1987), JFK (1991) y Todopoderoso (2003), entre otras.

Además, Kirkland formó parte del círculo artístico de Andy Warhol en The Factory y apareció en películas experimentales como Las 13 mujeres más bellas (1964) y Coming apart (1969). En los años 70, buscó papeles más convencionales, aunque su carácter la alejaba de los estereotipos femeninos de Hollywood.

Su gran oportunidad llegó con Anna (1987), en la que interpretó a una actriz checa en decadencia. El papel le valió un Globo de Oro, un Independent Spirit Award y una nominación al Oscar.

El éxito de Anna fue seguido por una campaña de promoción encabezada por la propia Kirkland, quien asistió a eventos, escribió cartas a votantes de la Academia y se apoyó en figuras como Joan Rivers y Andy Warhol. Aunque finalmente perdió el Oscar ante Cher por Hechizo de luna, su actuación fue ampliamente reconocida.

Kirkland, en la ceremonia de los Premios Oscar de 1988, en Los Ángeles Bob Riha Jr - Archive Photos

A lo largo de su carrera, participó en películas como Paint It Black (1989), Two Evil Eyes (1990) y Gunmen (1994), y en series televisivas como Los ángeles de Charlie, Roseanne, Reportera del crimen o The Nanny. En los últimos años, tuvo apariciones en producciones como Ricardo III y 80 for Brady (2023).

En el plano personal, Kirkland se casó dos veces, con el músico Michael Jarrett y con el productor de jazz Mark Hebert, aunque ambos matrimonios duraron menos de tres años. También fue una gran practicante de yoga.