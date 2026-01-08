Murió Sean, el hermano del recordado Patrick Swayze

Sean Swayze, hermano menor del fallecido actor Patrick Swayze, murió a los 63 años, un hecho que recuerda una historia familiar marcada por la prematura muerte del protagonista de Dirty Dancing, quien murió en 2009 a los 57 años tras una intensa lucha contra el cáncer de páncreas.

El fallecimiento de su hermano se produjo el pasado 15 de diciembre en la ciudad de Los Ángeles, aunque la noticia trascendió públicamente en estos días, según lo confirmado por sus familiares y como así también consta en el certificado de defunción al que tuvo acceso la revista People.

Según el documento, la causa de la muerte fue una hemorragia gastrointestinal superior. Esta complicación habría estado provocada por un cuadro de “acidosis metabólica grave, varices esofágicas y cirrosis hepática alcohólica”, patologías que habían deteriorado seriamente su salud.

Sean Swayze trabajaba como transportista para una empresa vinculada al traslado de equipamiento para producciones artísticas. Aunque no alcanzó la fama de su hermano Patrick, siempre mantuvo un vínculo cercano con el mundo del espectáculo y con la memoria del actor. Era padre de tres hijos: Jesse, Cassie y Kyle, y fue el primero de ellos quien confirmó la noticia al medio TMZ.

La muerte de Sean despertó muestras de afecto dentro del círculo familiar, entre quienes destacaron las palabras de su prima, Rachel Leon, quien utilizó las redes sociales para despedirlo. “Me rompe el corazón compartir que mi primo Sean Swayze falleció hoy. Ésta es una foto que él se había sacado recientemente para promocionar la temática de cangrejos de río de Dirty Dancing”, escribió la mujer en una publicación de mediados de diciembre junto a una imagen de su primo luciendo una remera alusiva a esa referencia de la película.

En el mismo posteo, Leon explica que la iniciativa había surgido como un homenaje a Patrick Swayze, a 17 años de su muerte. “A mi hija, gerenta de marketing, se le ocurrió esto para honrar a nuestro difunto primo, Patrick Swayze. Le enviamos las remeras a Sean, quien las lució con orgullo”, detalló.

Patrick Swayze, en una icónica escena de Dirty Dancing Instagram Dirty Dancing Movie

La mujer también destacó el carácter de Sean y la relación que mantenía con su familia. “Siempre fue divertido y lleno de vida”, expresó. Y sumó: “Veníamos hablando de que vendría a Texas a pasar tiempo con nosotros, realmente estaba deseando que llegara ese momento”, compartió.

El texto continuó con palabras dirigidas a su círculo cercano. “Nuestros pensamientos y oraciones están con su hermano Don Swayze, y sus hijos, Cassie, Kyle y Jesse. Estamos rezando mucho por toda la familia en este momento difícil”, escribió. “Por favor, sepan que los queremos y que siempre estamos acá para ustedes. Sean, te quiero mucho y te extrañaremos muchísimo”, concluyó Leon.

Patrick Swayze, junto a Demi Moore, en uno de los momentos más íntimos y recordados de Ghost, la sombra del amor Archivo

El actor de Ghost, la sombra del amor y su hermano crecieron en una familia vinculada al arte, influenciados por su madre, la coreógrafa Patsy Karnes, una figura clave en la formación artística de ambos. Junto a Jesse Wayne Swayze, ingeniero mecánico, tuvieron cuatro hijos y, si bien todos tuvieron algún tipo de acercamiento al mundo de la danza y la interpretación, fue Patrick Swayze quien alcanzó la fama y proyección internacional.

En el momento del fallecimiento de la estrella de Dirty Dancing, su representante comunicó que el actor murió en paz y acompañado por su familia luego de enfrentar durante casi dos años los desafíos de la enfermedad. La viuda del actor, Lisa Niemi, sostuvo en varias oportunidades su compromiso con la concientización sobre el cáncer de páncreas. En declaraciones a la revista People, llegó a explicar también que su vínculo con organizaciones como PanCAN era una forma de honrar la memoria de Patrick.