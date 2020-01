Murió uno de los creadores de Ugly Betty, Silvio Horta, a los 45 años; aquí junto a America Ferrera y Salma Hayek Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2020 • 07:44

Silvio Horta, uno de los creadores junto a Fernando Gaitán de la comedia Ugly Betty, fue hallado muerto ayer en Miami, informó Variety. Varias fuentes le indicaron a ese medio que el hombre de 45 años murió por una herida de bala autoinfligida. Por su parte, el representante de prensa del escritor confirmó su muerte, pero se negó a revelar la causa de la misma.

Horta creó la versión estadounidense de Ugly Betty, protagonizada por America Ferrera, que contó con más de 80 episodios durante sus cuatro temporadas emitidas entre 2006 y 2010. La serie se basó en la novela colombiana Yo soy Betty, la Fea, (1999- 2001) que contaba como guionistas a Gaitán y a Liliana Hernández.

Ugly Betty fue una serie exitosa que trascendió las fronteras de Estados Unidos. Ferrera ganó un Emmy y un Globo de Oro por interpretar a Betty Suárez, una mexicoamericana de Queens que consigue un trabajo en una revista de moda en Manhattan. Horta también fue candidato a un Premio WGA 2007 por esa tira y ganó los premios ALMA y NAACP Image por escribir el episodio piloto de dicha ficción.

America Ferrara se hizo eco de la muerte de Horta y publicó en Instagram unas palabras dedicadas al escritor. "Estoy shockeada y con el corazón roto al escuchar la terrible noticia del creador de Ugli Betty, la muerte de Silvio Horta. Su talento y creatividad me trajeron momntos de disfrute y luminosos. Estoy pensando en su familia y sus seres queridos quienes deben estar sintiendo mucha tristeza y dolor ahora mismo y en toda la familia de Ugly Betty que siente esta pérdida muy profundamente".

Horta nació el 14 de agosto de 1974 en Miami y llegó al negocio del espectáculo a los 20 años como guionista. En 1998 creó Urban Legend, un film protagonizado por un joven Jared Leto, y luego escribió y produjo la serie The Chronicle y el drama Jake 2.0.

Después de que Ugly Betty finalizara en 2010, Horta había generado altas expectativas en muchos estudios. Fue entonces que firmó un acuerdo de dos años con Sony Pictures Television. Planeó tres proyectos con la cadena durante la temporada de 2011: la serie de acción Mrs. Miller; una comedia para Fox basada en el blog Texts from Last Night with Happy Madison; y un drama latino familiar sin título. En 2012, ABC emitió Bastards, un drama sobre una familia latina que Horta creó junto a Salma Hayek. Su último proyecto fue en 2015, The Curse of the Fuentes Women.