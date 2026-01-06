Benjamín Vicuña debutó al frente de The Balls: ¿cómo respondió el rating?

Lejos quedó la época en que los canales aprovechaban los meses de verano para estrenar una nueva ficción o probar con diferentes programas que, según sus resultados, podrían seguir durante la temporada alta. La televisión abierta batalla contra el desinterés del público a la hora de elegir sus propuestas. Este lunes estuvo cargado de nuevos ciclos, reemplazos y novedades que enriquecieron la competencia.

Eltrece fue el canal que más cambios hizo en su programación, por la necesidad que tiene de mejorar los números de rating de la tarde. Tras un buen debut, en materia de números, de La cocina rebelde con Jimena Monteverde, Coco Carreño y un gran equipo de profesionales gastronómicos, con un pico de 3.5 puntos, llegó la nueva temporada de The Balls. El ciclo que supo conducir Guido Kaczka, a comienzos de 2025, hoy estrenó una nueva temporada de la mano de Benjamín Vicuña.

Pasadas las 18.40, The Balls arrancó con un piso de 3.1 puntos que le dejó Cuestión de Peso, conducido en este mes por Maju Lozano, mientras Mario Masaccessi está de vacaciones.

La súper producción de nivel internacional de eltrece mezcla una increíble plataforma en altura, una pileta, pelotas, preguntas, y mucha diversión. El juego consta de dos equipos conformados por cinco concursantes que deberán elegir entre diez categorías para contestar. Cada una de ellas implica una pregunta con seis opciones de respuesta, cinco correctas y una incorrecta.

En cada ronda, los integrantes de cada grupo tendrán que ubicarse sobre la opción que consideren positiva, y en caso de acertar, evitarán ser golpeados por una pelota gigante. A lo largo del programa, cada equipo afrontará cinco rondas de preguntas en la que sus concursantes deberán evitar caer al agua, manteniendo la mayor cantidad de gente seca y acumulando todo el dinero posible. El equipo que finalice el juego con más integrantes sobre la plataforma y mayor pozo acumulado es el ganador del día y el habilitado para participar por un premio mayor.

La franja de la tarde está liderada, desde hace tiempo, por las novelas turcas que emite Telefe. Al no tener historias nacionales, la gente elige la única opción que tiene para consumir ficciones de ese estilo. Este lunes no fue la excepción. Aile, lazos de pasión, una intensa y aclamada producción que combina drama familiar, romance y suspenso se impuso con un pico de 6 puntos, mientras que The Balls se mantuvo segundo con 3.4. A las 19 llegó el turno de La traición, que cosechó un pico 6.8 puntos. Telenueve midió 2.5 y SQP con Sabrina Rojas, 2.1.

El debut de eltrece obtuvo una marca máxima de 3.7, buenos números dentro de un verano de muy bajo encendido. Este lunes compitieron Los banana splits versus Los mentirosos, que ganaron 700.000 pesos y volverán a concursar este martes.

A Vicuña le toca la difícil tarea de reemplazar a Dario Barassi en su horario habitual, que supo encontrar un estilo con Ahora caigo y al que la audiencia le dijo que sí.

No es la primera vez que el actor conduce un programa, ya tuvo una experiencia anterior en el reality de parejas de Prime Video, La isla de las tentaciones, junto a Florencia Peña, ciclo que pasó desapercibido para el gran público ya que en tiempos de aplicaciones, a nadie se le ocurriría buscar pareja en la televisión.

El hecho de que el ciclo sea grabado le quita espontaneidad pero el actor logró con su calidez llevar adelante el estreno con éxito. El promedio consolidado del debut fue de 3 puntos, buen número considerando la temporada de verano. Quedó segundo en su franja a 3.3 puntos de la novela de Telefe, La traición.

The Balls está pensado como un programa de verano ya que se grabaron 40 episodios. Sin embargo, es una cara diferente, en un rol al que no estamos acostumbrados a ver, que le dio un poco de aire fresco a este verano televisivo.